Создана межпарламентская ассамблея Украины, Молдовы и Грузии 2 9.06.2018, 20:19

Фото: УНИАН

Декларацию о создании межпарламентской ассамблеи подписали в Киеве.

В столичном отеле "Киев" открылась II Межпарламентская конференция на тему "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента, сотрудничества по вопросам безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", сообщает censor.net.ua.

В рамках конференции состоится церемония подписания заявления председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, главой Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем Парламента Республики Молдова Андрианом Канду о создании Межпарламентской ассамблеи "Украина-Молдова-Грузия".

Эта конференция является продолжением трехстороннего межпарламентского диалога, начатого во время официального визита Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия в Республику Молдова в марте этого года.

Стратегической целью конференции является продвижение демократических ценностей, создание и обеспечение общей системы безопасности, построение экономически стабильного государственного управления и реформирование стран согласно европейским правовым нормам.

В рамках конференции при участии парламентариев трех стран запланировано проведение панельной дискуссии на тему "Противостояние новым вызовам безопасности".

"Согласно уставам и регламентам, этот процесс (создание Межпарламентской ассамблеи, - ред.) является не одномоментным, этот процесс потом должен быть утвержден рабочими группами, избранными от каждого парламента, но должен быть сделан первый шаг в провозглашении Межпарламентской ассамблеи. Я имею надежду, что наше окончательное заседание, начатое в Кишиневе и продолжено в Украине, мы сможем провести в Тбилиси (Грузия), где уже будет официальное создание этой Межпарламентской ассамблеи. Я убежден, эта площадка даст нам намного больше новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия", - сказал председатель ВРУ Андрей Парубий.

Он также напомнил, что Украина имеет похожий опыт сотрудничества с Польшей и Литвой в Межпарламентской ассамблее, в рамках которой зародилось много прекрасных идей, например идея Плана Маршала.

"У меня есть мечта, что однажды мы соберемся двумя межпарламентскими ассамблеями для совместного заседания, показав, что Балто-Черноморский пояс и является щитом Европы, который сегодня защищает ценности и весь цивилизованный мир", - добавил спикер украинского парламента.