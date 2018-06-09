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В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

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  • 9.06.2018, 20:28
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Его запустили вчера.

В американской национальной лаборатории Оук-Ридж в пятницу, 8 июня, запущен самый мощный суперкомпьютер в мире. Мощность разработанной машины, которая получила название Summit, достигает 200 петафлопс или 200 тыс. триллионов вычислений в секунду, отмечается в официальном пресс-релизе лаборатории. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Машина под названием Summit состоит из более 4500 тысяч серверов, каждый из которых оснащен двумя 22-ядерными процессорами. По информации разработчиков, суперкомпьютер оптимизирован для работы с искусственным интеллектом.

Возможные сферы применения

Подобные машины могут применяться при разработке новых видов материалов и моделировании процессов, происходящих при взрывах звезд. Возможно и применение в военной сфере: например, при создании новых типов вооружений.

По словам министра энергетики США Рика Перри, запуск Summit окажет "огромное влияние на исследования в энергетике, научные открытия, экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность".

Разработанный ранее в лаборатории Оук-Ридж суперкомпьютер Jaguar являлся самым мощным в мире с 2009 по 2010 год, а суперкомпьютер Titan возглавлял список самых мощных вычислительных машин с 2012 по 2013 год. До появления Summit на вершине мирового рейтинга суперкомпьютеров находился китайский Sunway TaihuLight с показателем в 93 петафлопс. Производительность самого мощного российского суперкомпьютера "Ломоносов-2" составляет 2,1 петафлопс.


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