План Путина провалился уже давно 1 Олеся Яхно

9.06.2018, 20:39

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Для войны на Донбассе не было никаких причин.

Думаю, когда Путин заявил, что Донбасс мог бы пойти по чеченскому сценарию, он был искренен. Но только с точки зрения планов России, а не Украины.

Путин с самого начала, видимо, на полном серьезе рассчитывал на вариант, когда Кремлю удастся «впарить» Украине боевиков — назначенцев от российской власти, через которых Россия будет сохранять свое влияние в ОРДЛО и пытаться его распространять на всю Украину. Без всякой демилитаризации региона, возврата границы под контроль Украины и выборов на этих территориях, согласно украинского законодательства и в рамках украинского правового поля.

В то время, как расчет Украины строился на том, чтобы а) остановить войну/локализовать, б) поэтапно возвращать наши территории.

Примерно уже в середине 2016 года стало понятно, что российский вариант — провалился и не реализуем (а до этого звучали самые разные «гибридные» предложения — скажем, назначить тех, кто не участвовал в военных действиях, но при этом сохранить влияние России над ОРДЛО).

Соответственно, озвученные предложения Путина можно отнести к прошедшему времени. Ну а само сравнение войн в Чечне и на Донбассе — некорректно. Ведь чеченские войны, с точки зрения интересов Чечни, — это война за самоопределение, с точки зрения Москвы — проявление сепаратизма. В то время, как для войны на Донбассе не было никаких причин, кроме стремления России развязать эту войну на территории Украины.

И это единственная причина. Ведь на украинском Донбассе, который ментально и культурно ничем не отличался от Донбасса, временно контролируемого Россией, нет войны. Война есть там, где РФ захватила украинскую границу.

Олеся Яхно, inforesist.org