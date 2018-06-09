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На диваны в VIP-помещение стадиона «Динамо» потратили почти $190 тысяч

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  • 9.06.2018, 20:48
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Стали известны некоторые подробности трат, связанных с оборудованием стадиона «Динамо».

В частности, опубликованы результаты тендера на поставки мягкой мебели (диванов) для VIP-помещения на Западной трибуне (АИ2, АИ3). Как указано на icetrade.by, один комплект диванов производства «Бобруйскмебель» обойдется арене в 372 839 рублей 78 копеек (почти 190 тыс. долларов), пишет журналист Анастасия Зеленкова для «Салідарнасці».

Фото: minsk2019.by

В этой связи мне вспомнилась недавняя поездка в Германию на семинар «Футбол и культура футбольных болельщиков в открытом обществе». Тогда мы имели возможность посетить несколько стадионов Берлина, в числе которых олимпийский стадион «Олимпиаштадион», на котором дважды проходили Игры.

Стадион «Олимпиаштадион» в Берлине

Особое впечатление произвела VIP-трибуна. Вопреки ожиданиям она оказалась довольно простой и аскетичной. Самые обычные кресла. Ни тебе бархатных обивок, ни позолоченных подлокотников. Не говоря уже про «комплект диванов за 190 тысяч долларов».

Фото: gazetaby.com

А между тем именно здесь во время матчей или других мероприятий размещается руководство Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На этой же VIP-трибуне сидел Папа Римский Бенедикт XVI, когда посещал страну в 2011 году. Вот это место под номером 1.

Фото: gazetaby.com

Впрочем, справедливости ради заметим, что в свое время реконструкция «Олимпиаштадион» обошлась недешево — в 242 млн евро. Куда ушли эти деньги, становится понятно, когда видишь, насколько удобным и современным является сегодня стадион. Власти позаботились также о том, чтобы сохранить и отдельно отреставрировать каждую каменную плиту (стадион был построен в 1936 году).

При этом он оснащен самой современной системой видеонаблюдения, способной во всех подробностях разглядеть лицо любого сидящего на трибуне болельщика и вовремя предотвратить инцидент.

Фото: gazetaby.com

Имеет идеальное покрытие.

Фото: gazetaby.com

Удобные раздевалки (заметьте, тоже без излишеств).

Фото: gazetaby.com

И даже тренировочные дорожки и конференц-залы в подземных этажах здания стадиона.

Фото: gazetaby.com

Все это с лихвой окупается теми высокими результатами, которые Германия из года в год демонстрирует в футболе. И лишний раз показывает, что бывает, когда власти заботятся о развитии спорта в стране, футболистах и болельщиках, а не о мягких диванах для своих… (ну вы сами понимаете).


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