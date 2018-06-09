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Гоша Куценко попал в базу «Миротворца»

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  • 9.06.2018, 21:25
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Гоша Куценко
Фото: SPLETNIK.RU

Известный российский актер участвовал в пропагандистских мероприятиях России и посещал аннексированный Крым.

Российский актер, уроженец Украины Гоша Куценко попал в базу волонтерского сайта "Миротворец". Его данные находятся в разделе "Чистилище", пишет gordonua.com.

"Организация нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – перечислили волонтеры нарушения украинского законодательства, допущенные актером.

Куценко принимает участие в фильмах, съемки которых проходят в аннексированном Крыму. Так, он является продюсером и актером в фильме "Балканский рубеж", который частично снимался на полуострове.

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают боевики, российские артисты и политики, а также представители украинского политикума. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.


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