Турция отгородилась от Сирии стеной протяженность в 764 километра 9.06.2018, 21:49

Строительство последнего участка бетонной стены завершилось сегодня.

Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной заградительной стены вдоль границы с Сирией; всего общая граница между Сирией и Турцией составляет 911 километров, и почти все их планируется перекрыть стеной, сообщает турецкое агентство Anadolu (перевод — zn.ua).

Цель проекта, начатого в 2015 году - укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены.

В прошлом году Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену на границе с Сирией и Ираком.