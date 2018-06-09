закрыть
9 июня 2018, суббота, 22:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Турция отгородилась от Сирии стеной протяженность в 764 километра

  • 9.06.2018, 21:49

Строительство последнего участка бетонной стены завершилось сегодня.

Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной заградительной стены вдоль границы с Сирией; всего общая граница между Сирией и Турцией составляет 911 километров, и почти все их планируется перекрыть стеной, сообщает турецкое агентство Anadolu (перевод — zn.ua).

Цель проекта, начатого в 2015 году - укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены.

В прошлом году Турция уже соорудила 330-километровую модульную стену на границе с Сирией и Ираком.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»