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Олег Сенцов стал символом сопротивления

  • Aлина Витухновская
  • 9.06.2018, 22:18

Наша цель и обязанность - распространить информацию о нем именно сейчас.

Сегодня 27-ой день голодовки Олега Сенцова. Этот мужественный человек стал символом сопротивления на фоне молчания затравленных масс. Пока страна-агрессор в олимпийском угаре готовится играть головами сирийских детей в имперский футбол, Олег Сенцов требует свободы не только для себя, но и для всех узников совести.

В преддверии Чемпионата Мира Россия постарается максимально обезопасить свой внешнеполитический имидж. Путину чрезвычайно невыгодно, чтобы с Сенцовым что-то случилось в момент перед началом или в процессе игр. Но Сенцов не случайно начал голодовку накануне этого события.

Наша цель и обязанность - максимально распространить информацию об Олеге Сенцове именно сейчас. Ибо это единственная возможность достучаться до лидеров западных стран, которые могут оказать решающую поддержку в вопросе его освобождения.

Aлина Витухновская


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