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Фотофакт: Жители регионов принимают участие в Марафоне достоинства в Куропатах

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  • 1.07.2018, 8:15
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Первыми вахту в урочище отстояли представители Слонима.

Слонимцы приняли участие в марафоне достоинства в Куропатах. Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель БНК в Слониме Виктор Марчик.

«Представители Слонимской коалиции демократических сил приняли участие в вахте у ворот ресторана «Поедем, поедим», который построен незаконно в урочище Куропаты, в месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий», - написал активист.


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