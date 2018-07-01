Фотофакт: Жители регионов принимают участие в Марафоне достоинства в Куропатах

Фотофакт: Жители регионов принимают участие в Марафоне достоинства в Куропатах2
- 1.07.2018, 8:15
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Первыми вахту в урочище отстояли представители Слонима.
Слонимцы приняли участие в марафоне достоинства в Куропатах. Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель БНК в Слониме Виктор Марчик.
«Представители Слонимской коалиции демократических сил приняли участие в вахте у ворот ресторана «Поедем, поедим», который построен незаконно в урочище Куропаты, в месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий», - написал активист.