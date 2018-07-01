«Долой Путина»: Как сибиряки потребовали импичмента президента РФ 10 1.07.2018, 8:40

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Фото: Елена Новоселова

На митинге в Новосибирске против повышения пенсионного возраста прозвучали самые решительные требования.

В российском Новосибирске проходят самые радикальные митинги против действующей российской власти, пишет «МБХ-медиа».

Более тысячи новосибирцев 28 июня собрались напротив здания городской администрации и потребовали импичмента президента и отставки правительства. Поводом стали рост цен на бензин и законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС.

На митинг собралось втрое больше протестующих, чем на первый, который прошел у стен мэрии две недели назад. Впечатляла пестрота собравшихся: партия «Пенсионеры за достойную жизнь», сталинисты, Левый фронт, КПРФ и Национально-освободительное движение. Последние вызвали среди участников неоднозначные эмоции: митингующие не согласились с выступавшим координатором НОД, который во всем произошедшем винил Международный валютный фонд.

Фото: Елена Новоселова

Фото: Елена Новоселова

Фото: Елена Новоселова

«Путин!» — не соглашались митингующие, а какой-то молодой человек даже плюнул в нодовца. Полицейский попробовал его задержать и вывел юношу из круга у сцены, но через минуту тот уже вернулся обратно: удостоверение сотрудника полиции оказалось недействительным — его срок действия закончился 28 мая. К тому же, за возмущенного парня вступились и другие митингующие, готовые его отбивать.

— Они (активисты «Национально-освободительного движения» — МБХ медиа) пытаются завоевать доверие людей враньем. Разместили свои флаги за сценой, агитировали за Путина, — объяснил свое возмущение молодой человек.

Это было единственное относительно провластное выступление на двухчасовом митинге. В МВФ, управляющий российским правительством, никто не поверил, а если и поверил, то все равно митинг, начавшись лозунгом «Долой медведевское правительство!» закончился скандированием слогана «Импичмент президенту!».

Вел митинг активист Алексей Денисюк: «Цель реформы — ограбить трудящихся, лишить нас отдыха и заставить работать до гроба. Мы говорим: Нет реформе! Правительство в отставку!».

К тем же слоганам сводились последующие выступления: Юрий Зимин, представитель движения «Пенсионеры за достойную жизнь», возмущался логикой правительства, которое «меняет одни американские бумажки на другие американские бумажки» в ущерб собственному народу, координатор движения «Мы против коррупции» Виктор Сорокин напомнил, что статистика неумолима: после реформы до пенсии не доживет 60% работающих и поэтому ссылаться на пенсионный возраст в Европе бессмысленно — там продолжительность жизни растет, в отличие от России.

Ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Степанов предложил бороться «за победу» в ситуации, когда власть одобрила разделение общества на бедняков и богачей, захвативших общественное достояние.

Денисюк напомнил, что нужно объединяться и дальше протестовать против «преступной пенсионной авантюры» и «желающих поднять доходы олигархического клана» и каждые две недели проводить митинги и акции — до победы.

Автомобилист Наталья Калинина говорила, что «правительство устроило геноцид собственного населения» и уничтожает народ, который вновь попал в рабство: «Рабы — те, кто имеют обязанности, но не имеют прав. Мы сами позволили думать, что мы слабые и олигархи стали жрать все население в любых позах. И они будут жрать, пока не сожрут».

Калинина уверена, что «из людей делают олигофренов, которые не могут посчитать инфляцию» — по телевизору рассказывают, что бензин подорожал на величину среднегодовой инфляции, три процента. Проблема, по ее мнению, в том, что правительство разрешило по льготным тарифам импортировать нефть и олигархи решили, что продавать ее в России — убыточно. «Мы не можем ездить на велосипедах как Москва и Сочи. В Сибири топливо — это жизнь, так же как и хлеб», — завершила она свое выступление.

«Где Единая Россия?! Почему они молчат?» — вспомнили в толпе митингующих о «партии власти». Но ее представителей не нашлось.

За социальное государство заступился общественник Олег Викторович — всех пытающихся разрушить ориентированную на благо людей структуру «нужно обследовать, лечить, судить», потому что они психически нездоровы.

«Они нас не видят, мы для них — статистическая погрешность, те нули, которые вытаскивают у нас из кармана. Весь кагал этот неадекватный — в отставку!», — крикнул он.

Предприниматель Владимир Сомов предложил сравнить здания Пенсионного фонда и больниц, и обратить внимание на дороги, по которым в эти больницы добираться.

Еще один представитель автомобилистов Елена Камынина возмутилась «подлым законопроектом, который стараются пропихнуть под прикрытием Чемпионата мира по футболу» отметила необходимость отстаивать «право, а не обязанность пенсионеров работать». Камынина предложила выходить на улицы, потому что «недостаточно бурчать на кухне или шуметь в соцсетях».

Под крики «Долой Путина!» на сцену вышел последний выступающий на двухчасовом митинге — представительница обманутых дольщиков Лариса Масловская.

Дольщица рассказала, что никто из властей не в силах помочь им справится с ситуацией: люди оставлены без жилья и вынуждены снимать квартиры. Если пенсионный возраст и налог на добавленную стоимость поднимут, люди станут бомжами, уверена она — снимать жилье они больше не смогут.

«Но сибиряки никогда не стояли на коленях и не будут стоять», — напомнила Масловская.

Организаторы зачитали проект резолюции митинга: «остановить наглую, циничную попытку авторов антинародных реформ» с помощью «массового организованного протеста граждан страны», снизить цены на горюче-смазочные материалы, отменить повышение налога на добавленную стоимость, отозвать правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Следующий митинг должен пройти через две недели.