В Беларуси переписывают Трудовой кодекс 18 1.07.2018, 8:44

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Какие изменения ожидают работников и нанимателей.

В Беларуси хотят внести изменения в Трудовой кодекс — подготовленные предложения на этой неделе обсуждали в парламенте. Среди нововведений, которые намерены ввести, — ограничение материальной ответственности работников, узаконить работу фрилансеров, предоставлять для мужчин неоплачиваемый кратковременный отпуск при рождении ребенка и другие.

Портал tut.by посмотрел, какие предложения попали в законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Напомним, «депутаты» в первом чтении приняли изменения в ТК.

Фрилансеров хотят вывести из тени

Одно из предлагаемых изменений — ввести понятие дистанционной работы.

— Сегодня вполне возможны ситуации, при которых работнику нет необходимости иметь точное определенное рабочее место. Используя возможности компьютерной техники и сети Интернет, он может выполнять работу в различных местах, — отметила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, выступая в парламенте. — Очевидно, что с течением времени количество граждан, работающих в подобном режиме, будет бесспорно возрастать. Наша задача состоит в том, чтобы вывести их из неформального сектора и включить в систему трудовых отношений.

По ее словам, на фрилансеров будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе продолжительности рабочего времени, времени отдыха, предоставления отпусков. То есть рабочий график и отпуска дистанционным работникам наниматели будут составлять по тем же правилам, что и работающим в офисе.

Дистанционной работой считается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя.

Условия обмена между нанимателем и работником, осуществляющим дистанционную работу, электронными документами или файлами с текстами этих документов в электронном виде (письменные задания, иная информация в рамках выполнения трудовой функции, результаты выполненной работы, заявления и объяснения работников, а также уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с изменением и прекращением трудового договора) определяются трудовым договором.

Послабления для одиноких родителей и декретниц

Еще одно предлагаемое изменение касается одиноких родителей. Сейчас в ТК прописаны только «льготы» для одиноких матерей — запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Эту категорию льготников, которые воспитывают ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет) предлагается расширить. В ее планируется включить мать, отца, усыновителей и удочерителей, а также тех, чей супруг или супруга лишился родительских прав, были признанные недееспособными, признаны безвестно отсутствующими, объявлены умершими.

«На одиноких родителей будут распространяться гарантии по защите от увольнения», — уточняют в Минтруда.

Кроме, снимаются отдельные барьеры для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, отметила Ирина Костевич.

— Наниматель сможет привлекать таких женщин к сверхурочной работе, к работе в праздничные и выходные дни, и направлять направлять их в командировки исключительно только с их письменного согласия, — пояснила министр.

Декретный отпуск для отцов

Предлагается обязать нанимателей отпускать мужчин в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. Но это будет неоплачиваемый отпуск.

«При рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью не более 14 календарных дней. Иная продолжительность и оплата отпуска при рождении ребенка могут быть предусмотрены коллективным договором, нанимателем», — говорится в проекте изменений в Трудовой кодекс.

Такое отпуск отцу может предоставляться в течение 6 месяцев с рождения ребенка, уточнила Ирина Костевич.

Разрешить работать в отпуске

Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, хотят разрешить работать по совместительству полный рабочий день (смену). Такая возможность останется и за теми работниками, которые находятся в отпусках по инициативе нанимателя.

Работники смогут трудиться у другого нанимателя

Нанимателям хотят разрешить временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.

Сейчас временно переводить работников на другую работу можно в случае простоя и производственной необходимости. Эта возможность предусмотрена и в проекте изменений в ТК.

Работающие пенсионеры по-прежнему смогут претендовать на компенсацию

В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы.