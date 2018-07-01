С сегодняшнего дня белорусы платят новый побор за иностранные авто 18 1.07.2018, 8:55

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С 1 июля нужно иметь дополнительное свидетельство для ввозимых из-за границы машин.

С 1 июля авто, которые ввозятся в страну физическими лицами из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (ПБКТС).

Необходимость иметь этот документ установлена в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступил в силу с 1 января 2015 года, сообщает пресс-служба Государственного комитета по стандартизации.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства соответствуют требованиям указанного регламента.

Данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС. В Беларуси срок введения в силу требования несколько раз переносился.

В одной из организаций, предоставляющей услуги по выдаче СБКТС, озвучили примерную стоимость документа — 354 рубля для легковушки. Время испытаний - 3-5 дней. При этом, как подчеркнули специалисты, автомобиль должен соответствовать экологическому классу не ниже стандарта Евро-4. «В противном случае — не пройдете», — заверили в организации.

Получить ПБКТС можно в аккредитованных лабораториях, включенных в единый реестр органов по сертификации лабораторий (центров) ЕАЭС. В Беларуси это:

НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» (Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 23 (5 км);

Испытательный центр «Белавтосертика» (Минск, ул. Я. Коласа, 12-1001а);

ООО «Центромаш» (Минск, ул. Платонова, д. 49-411.