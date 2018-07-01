В Вене 200 тысяч человек вышли на улицы за сохранение 8-часового рабочего дня 7 1.07.2018, 9:10

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Демонстранты отреагировали на планы правительства по увеличению трудовой недели.

В столице Австрии Вене в субботу, 30 июня, десятки тысяч людей протестовали против планов правительства принять изменения в трудовое законодательство, которые сделают возможным введение работодателями 12-часового рабочего дня без повышенной оплаты труда.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

По данным австрийской полиции, в демонстрации приняли участие около 80 тыс. человек. Организаторы заявляли об участии в мероприятии от 170 до 200 тыс. человек.

"Мы будем противостоять этому всеми возможными средствами, которые у нас есть", - пообещал глава Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан.

Кроме возможного продления рабочего дня до 12 часов, австрийское правительство консерваторов и правопопулистив собирается также разрешить установку работодателями 60-часовой рабочей недели без повышенной оплаты труда. Впрочем, работникам позволят отказываться работать более 10 часов в день без указания причин. Соответствующие изменения в законодательство австрийский парламент планирует принять в четверг, 5 июля.

Австрийские профсоюзы выступают категорически против планов правительства и требуют от него вынести этот вопрос на референдум.