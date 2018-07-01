«Тунеядцами» стали и работающие белорусы 20 1.07.2018, 9:49

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Что стоит за созданием всеобщей базы данных?

В четверг, 28 июня, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила о том, что в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Отныне все организации и ИП должны будут четыре раза в год предоставлять сведения о любых доходах граждан. База, по словам чиновницы, будет имеет «широкий спектр применения».

Для чего она на самом деле будет использоваться и как это изменить жизнь белорусов в ближайшем будущем?

На вопросы Charter97.org отвечают экономист Лев Марголин и общественный активист, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

В Беларуси теперь лучше ничего не покупать

Это скорее будет база данных не о доходах, а о расходах, считает Лев Марголин:

- Создать релевантную базу доходов налоговой будет очень тяжело, а вот с расходами – куда проще. Это значит, что все организации, продающие квартиры, автомобили, бытовую технику, будут сообщать о своих клиентах налоговому инспектору. А тот, в свою очередь, будет выборочно проверять белорусов, которые что-либо купили за отчетный период. Пойти таким путем выглядит намного логичнее. Если же налоговая все-таки захочет проверять еще и данные об абсолютно всех доходах граждан – боюсь, что ей придется увеличить штат в два раза. Опять же, за счет налогоплательщиков.

Получается, в Беларуси теперь лучше вообще ничего не покупать, оценивает новую ситуацию Максим Винярский:

- Белорусы уже давно не доверяют банкам и прячут деньги, если они есть, в кубышку. Теперь люди перестанут доверять и магазинам. Ведь если налоговая знает все о твоих доходах, то каждый поход «по крупному» в магазин превращается в бег по минному полю или в «морской бой»: подорвешься или нет, поймают или не поймают? Ситуация становится абсурдной: человек не сможет потратить тяжело заработанные, например, на «шабашке» в России деньги, потому что по данным налоговой у него нулевые доходы. Работающие за границей, а их в стране уже около миллиона, будут теперь заходить в магазин, как воры… Получается, в Беларуси теперь лучше вообще ничего не покупать.

Охоту за «живущими не средствам» поставили на поток

Налоговая создает для себя огромного, обезличенного «стукача», говорит Лев Марголин:

- Такой вариант и раньше практиковался. Например, в СССР было выражение «живущий не по средствам», которое перекочевало и в белорусскую фискальную практику. Но если раньше «дергали» отдельных граждан, то теперь охоту за «живущими не средствам» поставили на поток. Если раньше для налоговой важными были сообщения «стукачей» - например, из числа завистливых соседей и так далее, то сейчас будет действовать огромный, обезличенный «стукач»: начиная с бухгалтерии предприятий и заканчивая кассами торговых центров. Будут отлавливать тех, кто, по мнению государства, ведет слишком «красивую жизнь».

Всеобщая база данных – это продолжение декрета о «тунеядцах»

Отныне «тунеядцами» могут считать и работающих белорусов, резюмирует Лев Марголин:

- Власти пошли дальше: их интересует не просто «живущие не по средствам», для них важно, что кто-то не будет участвовать в финансировании государственных расходов. Ничего не напоминает эта формулировка? Правильно, эта фраза из декрета о «тунеядцах». Всеобщая база данных – это своеобразное продолжение и дополнение декретов №3 и №1. Только теперь «тунеядцами» стали не только те, кто не платит налоги. «Тунеядцами» стали и работающие белорусы – те, кто платит налоги, но, по мнению государства, недостаточно много.

Государство решило ловить более крупную рыбу: с безработных или «самозанятых» много не возьмешь. Даже если их заставить оплачивать все социальные расходы «по полной», бюджет от этого не сильно поправится. Поэтому категорию «тунеядцев», с которых можно взимать что-то дополнительно, просто расширили. Может быть, в Министерстве по налогам и сборам создали должность «ищейки»? Нашли какого-то креативного человека – вот он и ищет, кого еще можно обложить новыми поборами.

Ничего не случается просто так, тем более в вопросах отъема денег государством у народа, уверен Максим Винярский:

- Если бросить камень в воду – на ней появятся круги. Власти когда-то бросили первый «пробный камень», декрет №3. Тогда не прошло, начались массовые протесты. Но соблазн остался. Тогда разработали декрет №1, более хитрый и подлый. Многим показалось, что он затронет меньшее количество людей, да и принцип прямого налога был заменен туманными «100% коммуналки». Крупных акций сразу не последовало – и пожалуйста, получите « в плечи» 1984-й год по Оруэллу. Теперь в базе, аналогичной «тунеядской», будет каждый человек. К каждому могут прийти из налоговой и спросить: почему ты государству не доплатил, а на море ездил? Теперь мы все – «тунеядцы», с которых будут сдирать «три шкуры».

«Тунеядцы» всех профессий, объединяйтесь!

Государство, абсолютно не задумываясь, нарушает все мыслимые и немыслимые права – и людей, и предприятий, считает Лев Марголин:

- Им ничего не стоит наложить арест на счет фирмы. Так чем обычные граждане отличаются? Их доходы и расходы тоже можно мониторить и, в случае чего, наложить арест на имущество. Меня такой подход не удивляет. Важно другое: будут ли граждане думать, как защищать свои права и свое имущество?

Если мы теперь все «тунеядцы» - то что нам терять? - задается вопросом Максим Винярский:

- Ребята, мы теперь все в одной лодке. Всех, работающих легально и нелегально, в Беларуси и за границей, временно не работающих – записали в «тунеядцы». Последствия будут сами знаете какие: имущество «тунеядцев» рассматривается как средство для пополнения бюджета за то, что он якобы «не доплатил» налогов. Так чего же нам ждать и что нам терять? Лучше не будет. 2017 год показал, что остановить этот беспредел могут только акции протеста. Позволим конфисковать наши квартиры за то, что налоговая посчитала, что «живем не по средствам»? Или все-таки рискнем и выйдем на улицы с законными требованиями убрать руки от нашего имущества? Как говорится: «тунеядцы» всех профессий, объединяйтесь!