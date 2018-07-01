Чeм зaмeнить coль с пользой для здоровья 2 1.07.2018, 10:31

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Человеку в сутки требуется одна чайная ложка соли.

Соль – это… Спорим, что 90 человек из ста продолжат фразу словами «белый яд»? Впрочем, не все так однозначно. Любой продукт может быть как ядом, так и лекарством – в зависимости от дозировки.

Человеку в сутки требуется одна чайная ложка соли. Большинство же потребляет гораздо больше. Отсюда и болезни, и отечность, и невозможность похудеть, пишет orthodox.od.ua.

Уменьшить количество натрия в пище возможно – нужно просто заменить поваренную соль другими приправами, которые создадут впечатление солености.

Существует несколько видов искусственных заменителей соли, в которых вместо хлорида натрия присутствует хлорид калия, но сегодня мы о них говорить не будем, ибо речь идет исключительно о натуральных продуктах.

Альтернативные виды

Звучит смешно, но вместо соли можно взять… соль. Да не простую, а исключительно натуральную и, стало быть, полезную для здоровья.

1. Гималайская розовая

Ее добывают со дна моря, и в первоначальном виде она представляет собой куски породы розового или фиолетового цвета. В ней много железа, магния, калия, меди, а вот натрия почти нет.

2. Черная

Неочищенный продукт, который популярен во многих странах мира. Ее добывают в месторождениях, богатых веществами, содержащими сероводород, поэтому от сероводородного запаха никуда не деться. Она менее соленая, чем ее белая сестрица, но зато более полезная. Придает пище едва уловимый вкус яиц.

3. Морская

Не путать с мелкой белой выпаренной, которая стоит на каждом прилавке. У настоящей морской – кристаллы крупные, пятидесяти оттенков серого.

Она сушится в естественных условиях под солнечными лучами. Химический состав очень сложен, искусственных аналогов нет. Хлорида натрия в ней – около 14%, тогда как псевдоморская прячет в себе 97-99%.

Овощи с высоким содержанием натрия

Из всех продуктов растительного происхождения наиболее соленая – морская капуста (ламинария) – 233 мг на 100 г. Но сейчас не о ней, ее мы отнесем скорее к специям. Ламинария нам нужна, чтобы примерно представлять количество натрия в другой растительности, а именно в овощах:

корень сельдерея – 100 мг

свекла – 78 мг

морковь – 69 мг

репа – 67 мг

редиска – 39 мг

брокколи – 33 мг

цветная капуста – 30 мг

белокочанная капуста – 18 мг

чеснок – 17 мг

картошка – 16 мг

редька – 16 мг

кабачки – 8 мг

помидоры – 5 мг

Кислота

Лимонный, гранатовый, грейпфрутовый, сливовый соки и прочая фруктово-ягодная натуральная кислятина будоражит те же вкусовые рецепторы, что и поваренная соль. Достаточно сбрызнуть лимонным соком салат из капустки – и содержимое тарелки станет вкуснее, а жизнь – веселее.

Такие же нехитрые манипуляции можно проделывать со многими блюдами. Например, мясо снабдить гранатовым соусом (можно присовокупить еще и кинзу – 211 мг Na на 100 г) – и рука уже не тянется к солонке. Хотя, если честно, тянется, но уже не так настойчиво.

Алыча отлично дружит с рыбой, и третий лишний им не нужен. Ну и так далее. Таким способом можно успешно дурачить свой организм ему же, родному, на пользу.

Кстати, возвращаясь к овощам – помидоры кажутся более солеными, чем, скажем, капуста, потому что в них присутствует кислота.

Специи и пряности

Душистые травки и специи наилучшим образом скрасят бессолевое существование. Во-первых, они наполняют еду аппетитными ароматами, выветривая тоску по «белому яду».

Во-вторых, в них все-таки присутствует некоторое количество Na – от 50% до 70%, а это немало.

В-третьих, в сушеные приправы часто добавляют морскую соль или ламинарию. Итак, кто же они, наши герои, помогающие выжить в столь несладких – то бишь несоленых – условиях? Вот список:

кинза

базилик

лавровый лист

розмарин

листья сельдерея

петрушка

чабрец

укроп

горький перец (все сорта)

сушеный чеснок

эстрагон

орегано

мускатный орех

карри

куркума

шалфей

И надо же не забыть ламинарию, которая уже фигурировала выше, но особого внимания не удостоилась. Не овощ, не фрукт, не специя. Жительница северных морей. Мощный органический источник соли и йода в одном флаконе.

Молотая морская капуста вообще очень удобный заменитель соли – она и не навредит, и любое блюдо обогатит правильными веществами.