Психолог за рулем: Чем статуснее автомобиль, тем вежливее его владелец 5 1.07.2018, 10:50

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Фото: abw.by

Откровенный рассказ водителя-белоруски о негласных правилах на наших дорогах.

"Знаете, сколько времени мы сомневались, публиковать ли этот материал? Год! Честно сказать, сомневаемся и сейчас. Уж очень неоднозначная здесь героиня. Но если говорить откровенно, то и она - представитель определенной категории автомобилистов, а потому имеет право сказать что думает. Хотя иногда кажется… Впрочем, сами все поймете", - пишет издание abw.by.

Вероника - психолог одного из столичных медицинских центров, работает с людьми с зависимостями в любовных и семейных отношениях, помогает бороться и с зависимостями иного плана - алкогольными, например. Она любит красивые автомобили, очень уважает финансовую самостоятельность в женщинах и поговорить о ситуации на дорогах готова с энтузиазмом.

Водительский стаж героини - 12 лет.

"Первая машина у меня появилась, когда я только пошла учиться на "права", - откровенничает Вероника. - Это был Mitsubishi Galant красного цвета - я очень люблю красный… С первой покупкой мне помогли родители, остальные свои машины я приобретала на свои деньги".

Вероника неприкрыто гордится тем, что смогла сама заработать себе на авто, и глубоко презирает тех девушек, которые свои машины получили в подарок.

Впоследствии девушка поменяла Mitsubishi на Daewoo Matiz, тоже красный. Причина проста: старый автомобиль надоел. Единственную марку, которую она даже близко не рассматривала к покупке, была BMW. На вопрос почему Вероника поморщилась:

- Терпеть не могу "бээмвистов". Гоняют как…

- Смертники?

- Да, но только смертники мы рядом с ними.

К владельцам BMW у девушки свои личные претензии. Именно благодаря водителю BMW, по ее словам, она разбила однажды машину.

"Все было как? - вспоминает она. - Подъезжала я к светофору на зеленый, а он уже моргал. Впереди меня ехал BMW. Я привыкла, что эти гонщики всегда проскакивают на желтый, и еду себе спокойно. А этот взял и встал! Ну я и "всобачилась" ему в задницу..."

Водитель BMW вышел из автомобиля, оглядел свою машину, на которой была лишь малозаметная царапина, махнул рукой и уехал, а Вероника осталась ждать ГАИ: "И понимаешь, что самое интересное? У него царапина, а у меня весь нос всмятку! Я за ремонт тогда три с половиной тысячи долларов заплатила".

После того инцидента отношения Вероники с ее Daewoo Matiz были испорчены. Какое-то время девушка еще ездила на нем, а потом подкопила денег, кое-что взяла в долг и купила любимый Hyundai Solaris, на котором ездит и сейчас. О новой машине она говорит с нежностью: с ним, с ее любимым "Соляриком", как она называет свой автомобиль, у нее приключилась любовь с первого взгляда.

"Я думала, что моя следующая машина тоже будет красной, как и две предыдущие. Но я увидела его - такого беленького, чистенького, хорошенького - и заколебалась. А когда консультант сказал, что в нем есть подогрев стекол, руля и сидений - все, я пропала".

Девочки, убеждена Вероника, всегда выбирают себе машины по внешнему виду. И она сама, разумеется, не оказалась исключением. Ну а функция подогрева, по мнению нашей героини, - незаменимая вещь. Уж как она намучилась, отогревая машину зимою, одному богу ведомо. А теперь нажал кнопочку - и через пять минут можно ехать.

"А с красивыми "номерами" мне всегда везло, - улыбается девушка. - Многие думают, что они блатные, но нет. Случайно попадались".

Впрочем, любимый "Солярик" тоже "обновил" свой нос всего спустя два месяца после покупки. Вероника в тот вечер поехала в магазин за конфетами - очень захотелось сладкого. Вышла - машины нет. Сначала испугалась, что угнали, а потом глянула на дорогу и все поняла: "Я его тогда поставила на "драйв", а надо было на "паркинг". Он и покатился вниз по склону и въехал в бочину какому-то Сhevrolet. Неудобно вышло. Но у меня КАСКО, я за ущерб тому парню не платила. Кстати, за прежние аварии я тоже ничего не платила. Я тебе скажу, КАСКО - это круто! И штраф я тогда заплатила по минимуму: просто поулыбалась гаишникам - и все".

Фото: abw.by

Красивая улыбка, убеждена Вероника, - залог хорошего отношения к женщине на дороге. Как заверяет девушка, ей очень часто уступают дорогу и улыбаются в ответ. За ослепительную улыбку и нежный взгляд могут уступить место на парковке и заправке, всегда найдутся помощники сильного пола, чтобы поменять колесо на дороге. Но, к сожалению Вероники, далеко не все автовладельцы такие милые и внимательные.

"Бабы за рулем в основной своей массе все равно что обезьяны с гранатой, говорю точно, - возмущается девушка. - Просто кошмар. Наглые, грубые, ездят кое-как, "тупят" часто. Могут занять сразу два парковочных места - и тыкайся потом куда хочешь".

Фото: abw.by

К числу своих неоспоримых достоинств Вероника относит отточенное умение втиснуться даже в очень узкое пространство на парковке, не поцарапав при этом чужие автомобили. Со въездом-выездом во дворы у нее тоже нет никаких проблем: в автошколе она не штаны протирала, а училась, на "права" сдала с первого раза.

Фото: abw.by

Любимая полоса у нашей героини - крайняя левая. Она любит скорость и не скрывает этого, ее ужасно раздражает, когда кто-то занимает крайнюю левую полосу и едет при этом как черепаха. В таких случаях она практикует так называемый "стоп-сигнал": обгоняет незадачливого водителя, пристраивается прямо пред ним и начинает ехать еще медленнее.

"Правильный "стоп-сигнал", - сообщает девушка, - это когда ты, пристраиваясь впереди другой машины, продолжаешь движение, пусть и на меньшей скорости. А как еще таких учить? Но мне как-то попался на кольцевой ненормальный - взял и остановился, представляешь? Так же нельзя, человек может разбиться!"

Фото: abw.by

"Колхозники" на дорогах для Вероники еще одна головная боль. По словам девушки, обычно это мужчины грубые и злые, как правило, на дешевых авто.

"Я вообще замечаю, - говорит она, - что чем статуснее автомобиль, тем вежливее его владелец. Такой мужчина всегда едет уверенно, не "понтуется", для него несложно уступить дорогу девушке. Этим же ("колхозникам" то бишь) будто бы в радость сделать гадость, нахамить и показать свое дутое превосходство на дороге. И зачем эти глупые "понты"?"

Фото: abw.by

Тот мужчина, что остановил свой автомобиль перед Вероникой на МКАД, вышел тогда из машины и направился к ее авто. Она мгновенно поняла, что дело пахнет жареным, и сразу заблокировала все двери.

"Тогда он начал ломать мне зеркала, - огорченно сообщила девушка. - К счастью, они складываются, поломки не случилось. А я нашла свободное место в движущемся потоке машин в соседней полосе и молча уехала. Смысл спорить с неадекватом?"

Фото: abw.by

Впрочем, несмотря на все свои дорожные приключения и периодически попадающихся на дороге злых людей, прекрасная блондинка не теряет оптимизма и веры в лучшее в людях. По ее словам, ей ни разу еще не попался мрачно настроенный инспектор - волшебная улыбка работает без осечек, даже бывало, что за превышение скорости ("грешна", - смущенно говорит девушка) ей не выписывали штраф, а отпускали просто так. А еще у нее есть КАСКО - лучший друг автоледи.

Напоследок Вероника хотела бы сообщить нашим читателям, что, даже если кого-то очень сильно раздражает девушка, которая рулит в соседней полосе, не стоит выплескивать на нее свой негатив, нужно уважать друг друга: "Не надо спорить и скандалить, просто улыбнитесь ей - и она улыбнется вам в ответ. Любите красивых женщин на дороге!"