Washington Post: Ын пытается обмануть Трампа 1.07.2018, 10:59

Пхеньян не намерен выдавать США полную информацию о ракетной и ядерной программах.

Северная Корея во главе с Ким Чен Ыном не намерена полностью отказываться от ядерного оружия, рассказали газете The Washington Post четыре американских чиновника, пожелавших остаться анонимными. В статье отмечается, что источники газеты были знакомы с докладами разведки и данными, собранными после встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа 12 июня.

По информации издания, северокорейские чиновники рассматривают способы, как утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагают, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Некоторые американские разведчики еще год назад полагали, что количество боеголовок КНДР составляет около 65, однако Пхеньян декларирует гораздо меньшее количество, пишет WP.

Издание ссылается на свой же материал, опубликованный в мае. В нем говорилось, что кроме реактора в Йонбене северокорейские власти эксплуатируют также подземный завод по обогащению урана в Кангсоне, о котором американские спецслужбы узнали в 2010 году.

Ранее 30 июня телеканал NBC News сообщил со ссылкой на американские разведывательные службы, что в последние месяцы Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Предприятия, на которых продолжается соответствующая работа, как указали собеседники канала, северокорейский лидер Ким Чен Ын в связи с ядерными переговорами с администрацией президента США, скорее всего, постарается скрыть.

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам главы государств подписали соглашение, в котором обязались развивать отношения между двумя странами, а также приложить совместные усилия для достижения мира на Корейском полуострове. Кроме того, северокорейский лидер вновь подтвердил свое намерение по денуклеаризации КНДР и ликвидации испытательного полигона Пхунгери.