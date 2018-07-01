Бунт в партии Путина 1 Кирилл Мартынов, «Новая Газета»

1.07.2018, 10:39

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Повышение пенсионного возраста стал причиной раздора в «Единой России».

Пенсионная реформа оказалась настолько непопулярной, что даже среди единороссов — этой преторианской гвардии стабильности — произошла попытка бунта. Секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку пришлось делать специальные разъяснения о том, что внутрипартийная дискуссия по теме пенсионного возраста недопустима и что партийцы должны технично подыграть своему непосредственному руководителю — премьеру Медведеву — подставив тому, как выразился Турчак, плечо. Подобные акробатические номера не вызывают энтузиазма у региональных представителей «Единой России», особенно у тех, кто в этом году идет на выборы. По сути, им предложили обвалить собственные рейтинги ради долгосрочных целей федерального начальства и не предложили ничего взамен.

Тем временем президент Путин хранит с пенсионной реформой дистанцию. Сам он про нее в последние недели не высказывается, а Дмитрий Песков настаивает, что это сфера компетенции правительства.

Сейчас президент решает в стране любые вопросы, за исключением того, что волнует миллионы граждан в первую очередь: сколько еще тянуть лямку до пенсии.

Понятно, что так долго продолжаться не может, и нынешнее продвижение пенсионной реформы в качестве сугубо правительственной инициативы оставляет за Кремлем возможность для маневра. Путин выскажется, когда придет время, и согласится с Медведевым не во всем.

Соответственно, вопрос о кризисе единомыслия в строю единороссов совсем не сводится к партийной дисциплине. Раскол, наметившийся среди представителей «партии власти» (мы дежурно используем этот термин, уже не обсуждая его смысла), говорит о распаде партийной системы, созданной пятнадцать лет назад. Единороссы сейчас бывают двух видов. Первые заведомо согласны на все, что считает правильным непосредственное начальство, даже если им придется играть роль плохих парней, ненавидимых собственным народом, без всякой поддержки президента. У вторых оставались до сих пор некоторые иллюзии из прошлой эпохи: мол, «Единая Россия» — это партия сторонников Путина, и они на российский лад вместе делают страну «снова великой».

Окрик со стороны Турчака означает, что в 2018 году единороссам запретили самовольно занимать сторону президента или апеллировать к нему в нарушение субординации. Власть в Кремле давно не строится на основе «правящей партии» и даже не имеет с этой партийной системой общих механизмов.

Постоять рядом с президентом единороссам больше не дадут. Президент наедине с народом и не нуждается в сторонниках.

Попытки выскочить из этой политической ловушки будут сейчас совершать многие руководители на местах. Первую из них приписали было Рамзану Кадырову, но в Чечне все опровергли. Затем назначенный в мае и.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов предложил повысить привлекательность северных регионов, не повышая там пенсионного возраста. Спекулирует на возможности не повышать пенсионный возраст в Москве кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин.

Пенсионная реформа расколола и представителей РПЦ. Официальная позиция патриархии заключается в том, что церковь не должна вмешиваться в эту сугубо светскую дискуссию. Однако протоиерей Алексей Чаплин, однофамилец Всеволода, заявил, что пенсионная реформа послана нам за грехи, так чтоесли как граждане мы можем справедливо возмущаться, то как христиане обязаны смириться.

У тысяч единороссов сейчас, кажется, аналогичная дилемма. Надо выбирать, они еще граждане или просто партийцы.

Кирилл Мартынов, «Новая Газета»