Семейный бюджет: Сколько стоит сдать в утиль бытовую технику 1.07.2018, 11:19

C первого июня холдинг «Белресурсы» начал принимать у населения отходы бытовой техники.

В утиль принимают старые телевизоры, мониторы, холодильники, стиральные машины, газовые плиты и многое другое.

Как сообщили в «Белресурсах», уже собрано более 2,5 тонн вторичных ресурсов. Myfin.by решил выяснить, на какую сумму можно пополнить собственный кошелек, сдав в пункт приема ненужную технику.

У меня есть ненужная стиральная машина, куда ее везти?

Пункты приема ненужной техники есть в Минске, в Минской, Витебской, Брестской, Гомельской областях. Всего их 32. Электрическое и электронное оборудование принимают в неразобранном виде. Однако стоит оговориться, что техника должна быть бытовой, а не производственной.

Ограничений на количество сдаваемых отходов в месяц на одно физическое лицо нет. Поэтому можно хоть каждый день сдавать по холодильнику или телевизору. Холдинг «Белресурсы» установил вознаграждение за 1 кг старой техники в 25 копеек. Сколько удастся на этом заработать?

Копейка рубль бережет

Возьмем в пример стандартный бюджетный холодильник. Его вес – приблизительно 65 килограмм. Умножаем 65 килограмм на 0,25 копеек, получаем 16 рублей 25 копеек. А теперь, например, давайте сдадим телевизор старого образца, с большим кинескопом. Он весит где-то 32 кг. Умножаем 32 на 0,25 копеек, и у нас выходит 8 рублей.

Что касается стиральной машины, то тут дела обстоят так. Возьмем вес среднестатистической стиральной машины. Это приблизительно 55 килограмм. Умножим вес на сумму вознаграждения (55 х 0,25) и получим на руки ровно 13 рублей 75 копеек.

В общем, отправив в утиль один экземпляр ненужной бытовой техники, в среднем можно заработать около 10-15 рублей. Соответственно, чем больше количество техники и ее вес, тем больше сумма выручки.

Что происходит с техникой после сдачи в утиль?

Технику разбирают, а запчасти сортируют на перерабатываемые и те, которые отправятся на обезвреживание. Ведь в бытовой технике довольно часто используются химические элементы, которые вредят атмосфере.

Многие компоненты отправляются на переплавку или помол. Они станут сырьем для сборки новых бытовых приборов. Например, из сырья, полученного при переплавке корпуса старого холодильника, может получиться новая стиральная машина.

По статистике во вторичный оборот вовлекается более 18 % электрического и электронного оборудования, отправленного в утиль. А это не только положительно сказывается на экологии, но и бережет экономические ресурсы.