Ягодный клондайк: Как журналистка решила заработать на чернике 1.07.2018, 11:45

Этот бизнес выгоден, но заниматься им сможет не каждый.

Черничный сезон уже начался, прилавки рынков наполнились ягодами. Килограмм черники стоит от 5,5 до 7 рублей, а пол литровый стакан продают за 2,5 — 3 рубля. А много ли можно заработать на этом? Журналист tut.by насобирала в лесу черники, продала ее на столичном Комаровском рынке и посмотрела, сколько денег на этом можно выручить.

Чтобы разрешили торговать, пришлось потратить больше 13 рублей

ФОто: tut.by

Перед тем, как отправиться продавать чернику на Комаровку, я позвонила в администрацию рынка — уточнить, нужны ли какие-то документы.

— Паспорт и свежую флюорографию, — ответил голос в трубке. — Если ягоды не лесные, то еще и справку из сельсовета о том, что у вас есть приусадебный участок.

Прошла флюорографию, стоит она кстати 5,36 рубля. Утром на следующий день пошла на рынок. В 8.30 на Комаровском немноголюдно, продавцы еще только раскладывают товар, покупателей почти нет. Ищу глазами человека в желтом жилете — так одеты администраторы рынка, по рядам их обычно ходит довольно много. Через минут пять отыскала.

— Скажите, как мне продать вот эту чернику? — поинтересовалась у мужчины в форме, указав на свое ведро.

ФОто: tut.by

Меня отвели в лабораторию, где ягоды, овощи и фрукты проверяют на радиацию. Большой очереди не было, только пару человек. Я подняла ведерко с черникой к окошку, за которым сидел лаборант. Девушка записала мои данные — имя, фамилию, адрес, уточнила, где я собрала ягоды. Затем девушка поводила над ведром каким-то прибором.

— Вы ведь знаете, что для анализа мы должны взять у вас пол литра ягод? Мы их вам потом не вернем, их нужно будет утилизировать, — уточнили у меня.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Раньше я носила на проверку грибы. Но тогда на пробу забирали литр.

Пока у меня отбирали пробу, за мной стали еще два человека — женщина с большим синим пакетом и мужчина с арбузом, дыней и еще чем-то.

— Это у вас всего три наименования товара? — спросила сотрудница рынка у мужчины.

Он утвердительно кивнул головой в ответ.

Мне сказали заплатить за анализ ягод 2,8 рубля и идти покупать ценники, а квитанцию с результатами мне пообещали принести на торговое место.

Возле входа в администрацию рынка два окошка, там можно купить ценники. Решила взять три, хотя ягоды планировала продавать стаканчиками 0,5 и 0,3 литра. Пусть будет запасной. Каждый из них обошелся мне в 5 копеек. Потом я заплатила за передник, который по правилам должны носить все продавцы на рынке. Это еще 64 копейки. За спецодежду нужно оставлять залог — пенсионное или паспорт. Это чтобы человек гарантированно вернул его назад. Кстати, в аренду можно взять и весы, если хочешь продавать наразвес. Сотрудница, которая выдает форму, протянула мне новый фартук.

ФОто: tut.by

Теперь можно идти на рабочее место. Мне выделили небольшой участок стола на пятом ряду в секторе А. У соседки справа от меня на прилавке стаканчики с земляникой, малиной, черникой, ежевикой, крыжовником, горохом и лисичками. А слева женщина с дочкой лет 10 продавала помидоры.

Передник, который мне выдали, оказался, мягко говоря, большим, пришлось обмотаться им в два раза. В итоге он смотрелся на мне как платье.

— Обязательно вымойте руки, — предупредила меня продавец ягод с соседнего стола. — И администрация, и покупатели смотрят на руки продавца, да и вообще с чистотой у нас все строго.

Так и сделала. Вымыла руки, разложила ягоды по стаканам — насыпала два больших и три маленьких, а ведро с остальным спрятала под прилавок. Тут мне и результаты проверки ягод принесли. При допустимом значении 185 беккерелей на килограмм в моих ягодах оказалось всего 60.

— А если я завтра снова торговать приду, мне опять анализ ягод придется делать? — спрашиваю.

— Конечно! Мы проверяем каждую партию ягод. И каждое наименование продукции. А флюорография у вас есть? — Спросила сотрудница лаборатории.

Я тут же предъявила справку о том, что здорова. Еще ко мне подошли работники рынка, посмотрели, сколько места на прилавке занял мой товар и сказали заплатить за него 4,3 рубля.

Итого за то, чтобы попасть на рынок, мне пришлось заплатить 13,25 рубля. Флюорографию я тоже посчитала, потому что если бы не Комаровка, я бы ее не делала сейчас.

ФОто: tut.by

Покупатели смотрят на чистоту рук и спрашивают, есть ли радиация в чернике

Все, можно торговать! Осталось только ценники написать. У соседки пол литра черники стоит 3 рубля.

— Напишу 3,5, — рассуждаю вслух.

— Пишите 3, по большей цене никто не купит, — посоветовала соседка. — А маленький продавайте за 1,5. В среду у нас торговля хуже всего идет. Утром совсем мало покупают, ближе к обеду появляются люди и вечером.

Так и сделала. Не успела я довыводить цифры маркером, как к прилавку подошла женщина.

— А почему так мало ягод у вас? — поинтересовалась она. — Заберу все. Это 10,5 рубля получается? До 9 рублей за опт сбросите?

— Сброшу! — отвечаю и начинаю упаковывать стаканчики в пакеты. Не стала признаваться, что у меня есть еще ягоды, иначе мой эксперимент закончился бы, не успев начаться.

— С почином! — стали поздравлять соседние продавцы. Нужно сказать, что люди на Комаровке торгуют очень дружелюбные веселые.

Продавец с соседнего ряда заинтересовался, что за новая торгашка у них появилась и подошел ко мне познакомиться.

— Нет, поведение у вас совсем ни как у продавца, — подшучивает мужчина. — Ничего не продадите.

А я тем временем наполняю новые стаканы ягодами.

— Посмотрим-посмотрим! — отшучиваюсь. — Между прочим, я уже 9 рублей заработала.

На часах 10 утра. В это время торговля действительно идет не очень активно.

— Купите малинки! А земляника у меня какая! — привлекает внимание мимо проходящих покупателей соседка. И некоторые останавливаются, и покупают.

— Один стакан малинки 3 рубля, добрым людям два за 5 рублей отдам, — ненавязчиво предлагает купить больше ягод соседка.

В очереди за помидорами стоит мужчина средних лет и поглядывает на мои стаканы.

— Купите чернику, — робко предлагаю я.

Он взял стаканчик, но предупредил, что если ягода кислая, то будет вспоминать меня недобрым словом.

На самом деле я сама не люблю, когда продавцы на рынке начинают меня уговаривать или предлагать что-либо купить. Обычно в таких ситуациях быстро прохожу мимо, даже не глядя на прилавки. Но сейчас я продавец и без этого, как оказалось, торговля не слишком-то хорошо идет. Мало кто на рынок приходит конкретно за черникой. А привлечешь внимание, глядишь, и продашь что-нибудь.

— Сколько граммов в стакане? — спросил у меня молодой мужчина.

Пока я в уме прикидывала, сколько же по весу черники влезает в пол литра, дочка продавца помидоров взяла мой стакан и поставила на весы.

— 350 граммов, — сказала девочка.

— Это получается килограмм 9 рублей. Дороже, чем у тех, кто на вес продает, — заключил мой потенциальный покупатель и уже собрался уходить.

— Так она вам скидку за опт сделает! — громко сказала вдогонку ему моя коллега с ягодами. — Вы посмотрите какая ягода хорошая, ручками собрана, не давленная.

В итоге парень взял 3 стакана за 7,5 рубля.

— Покупателя любыми судьбами нужно удержать, — учит меня торговать моя новая знакомая. — Где-то скидку предложить, где-то оптом отдать.

Чернику покупают пенсионеры, а молодежь — малину, крыжовник и землянику

К полудню на рынке стало больше людей, а вот желающих купить мои ягоды больше не стало — у меня осталось еще 5 больших стаканов. По правде говоря, я уже подустала. Во-первых, продавцам приходится много стоять. Во-вторых, им нужно много общаться с совершенно разными людьми, а не все покупатели доброжелательны.

— Кто-то ценой недоволен. Говорят пол-литра земляники за 8 рублей — это очень дорого. Но никто не учитывает, что ягоды нужно найти, собрать, привезти заплатить за место, лабораторное исследование. Так и хочется ответить, что в лесу ягоды бесплатные. Есть те, кто просто недоволен, а зацепиться не с кем, — рассказывает моя соседка.

Поскольку стоять мне уже на рынке надоело, решила сбросить цену до 2,5 рублей.

— А почему ягоды у вас такие мокрые? — спрашивает пожилая женщина, вертя в руках стакан с черникой.

— Она не мокрая, вы просто взяли стакан с последней, купите вот этот, — отвечаю и протягиваю женщине другой.

— Как же не мокрая, если мокрая, — возразила покупательница и ушла.

Потихоньку у меня купили еще 3 стакана черники. В основном их брали пенсионеры. Молодежь больше брала голубику, малину, крыжовник и землянику.

Последние два стакана я продала ровно в 14.00 за 4 рубля. Купил их молодой парень. Он пришел за малиной к моей соседке, а я ему предложила забрать всю чернику со скидкой.

В итоге я заработала 50 рублей. Если от этой суммы отнять все то, что я потратила на аренду торгового места, формы, анализ на радиацию, то чистой прибыли получилось чуть меньше 37 рублей. Неплохо, но работать так каждый день я бы не смогла. Это очень сложно и физически, и психологически.