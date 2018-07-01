Защитник Куропат Денис Урбанович: Есть Бог, а потом – это место 4 1.07.2018, 12:27

Денис Урбанович

Фото: nn.by

Родственник основателя первой белорусской школы на Борисовщине рассказал о своем пути в защитники урочища.

Одним из наиболее ярких защитников Куропат стал Денис Урбанович, он бывает у ресторана «Поедем, поедим» ежедневно. Несколько раз был просто под колесами автомобилей, но не пропускал никого. Кто он такой?

На просьбу nn.by рассказать о себе, Урбанович начинает с уголовного дела, заведенного на него в 2015 году. «Я после президентских выборов сел на два года. За что? Снял государственный флаг над зданием в деревне Кораньщина в Логойском районе, где проходило голосование, а еще на табличке «выборы» написал «За прозрачные выборы». В результате получил 2 года. Вместе со мной посадили и младшего брата Максима, он несколько раз также приезжал в Куропаты», — рассказывает Денис.

Парень полгода сидел до суда в Жодинском СИЗО, а остальное время — на «химии» в Минске. «Это было на улице Короткевича, такая показательная «химия», если что не так, то сразу ОМОН, рядом часть Внутренних войск. Меня там поставили на учет, как личность подверженную к экстремистской и деструктивной деятельности. Водили на работы дворником, но меня старались не выпускать. Почему два года? Следователи мне сказали, если это выйдет куда-то в прессу, то я получу шесть лет. Сразу пробовали раскрутить, что я готовил взрывчатку, полиграф я прошел. Потом порчу имущества, остановились на «оскорблении государственных символов», — продолжает активист.

Фото: nn.by

О быте минской «химии» он рассказывает достаточно интересные вещи. «Когда был День Воли или Марши нетунеядцев, то сажали в клетку, так как боялись, что подниму бунт. Начальником нашей «химии» был Талайко Алексей Петрович, так он сказал, чтобы я представлялся так: «Осужденный «свядомы» Денис Урбанович». Меня там называли «свядомы». И говорил, чтобы так представлялся. Мол, врага нужно всегда видеть. Постоянно были какие-то обыски».

По выходе на свободу Урбанович присоединился к партии Николая Статкевича «Народная грамада». «Вышел 29 августа 2017 года, а 8 сентября было уже на акции ко Дню воинской славы. Теперь я под присмотром».

Говорит, что интерес к своей персоне со стороны силовиков чувствует постоянно. «На Новый год меня задержали по оперативной информации, будто я собираюсь вывешивать бело-красно-белый флаг на главной елке Логойска, а также травить колодцы. Меня закрыли на двое суток, на суде дали две базовые за оскорбление милиционеров».

Фото: nn.by

«Мне 29 лет, я родом из деревни Михалковичи Логойского района. Я родственник Адама Варлыги (Язэпа Гладкого), основателя первой белорусской школы в Борисовском уезде, автора «Белорусского лемантара». Я даже жил у него дома. Там висела вывеска, но при обыске в 2015 году сняли. Адам Варлыга — мой двоюродный дядя. Его брат Казимир Гладкий был расстрелян в Куропатах», - говорит, что любовь к языку у него как раз от Варлыги и отца.

«Учился в минском ПТУ на сварщика. Сейчас работу найти не могу. В Минске работать не могу, так как нахожусь под наблюдением, а в Логойске никто не берет. Даже начальник Логойской милиции Дмитрий Милошевский при мне звонил в колхоз, чтобы меня взяли туда работать. Сказали, что Урбановича с такими уголовными статьями не возьмём. До этого работал на «Мотовело», а также на одной эстонской фирме. У нас же в Логойске половина земель принадлежит Катару, а половина — Ирану. Работу трудно найти», — делится парень.

«Моему отцу Иосифу Иосифовичу 70 лет, он позняковец. В доме даже висит портрет Позняка, хотя в партии не был. У нас в деревне много мужиков были за Позняка, а жены их за Лукашенко. Нас четверо детей в семье. Отец растил нас один. Отец работал сторожем, но было большое хозяйство: свиньи, две коровы, лошадь. Даже журналисты приезжали, показывали. Отец меня поддерживает, только боится, что мне две по голове дадут за углом. Он бы и сам приехал, чтобы немного моложе был», — рассказывает Денис.

Фото: nn.by

По его словам, сейчас есть угроза возбуждения нового уголовного дела. «Якобы я залез на территорию ресторана, обрисовал там все. Запугивают все. Я ничего не делал ».

«Я приехал сюда, как только узнал. Обзвонил всех друзей, всех призвал. У меня здесь расстреляны родственники. Куропаты объединят всю оппозицию. Хотя кгбэшники думают, что мы поссоримся, но мы наоборот объединимся. Куропаты для меня святыня. Есть Бог, а потом - Куропаты», - завершает о себе рассказ Денис Урбанович.