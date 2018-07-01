В Иране начались стычки с полицией из-за нехватки питьевой воды 1 1.07.2018, 12:48

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Массовые акции протеста вспыхнули в двух городах.

В Иране, в городе Коррамшар, в 650 километрах к югу от Тегерана, произошли столкновения сотен демонстрантов с полицией из-за нехватки питьевой воды, сообщает «Радио Свобода».

Агентство ИРНА сообщает, что участники протестов выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция применила слезоточивый газ после того, как участники протестов забросали полицию камнями. Сообщается, что беспорядки продолжались в течение ночи. В видео, появившихся в соцсетях, слышны выстрелы. О жертвах не сообщается.

مخاطبان رادیوفردا با ارسال ویدئوهایی از #خرمشهر از ادامه اعتراض‌ها به وضعیت #آب در این شهر، درگیری معترضان با ماموران نیروی انتظامی و شلیک گاز اشک‌اور خبر دادند. در این ویدئوها صدای شلیک گلوله هم شنیده می‌شود.

رادیوفردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان و مکان این ویدئوها را تایید کند. pic.twitter.com/qLFkVuvfsh — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) 30 июня 2018 г.

В городе Абадан 20 и 23 июня сотни протестущих провели митинги возле резиденции губернатора в связи с нехваткой воды.

Чиновники в провинции Хузестан пообещали восстановить нормальное водоснабжение в Абадане и Коррамшаре через несколько недель после того, как новый водопровод станет полностью работоспособным. Критики иранских властей говорят, что бесхозяйственность властей в сочетании с годами засухи привела к снижению уровня воды в реках и уровням грунтовых вод в провинции. Беспорядки также произошли после того, как ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в Иране из-за опасения санкций, которыми угрожал президент США Дональд Трамп.