Белорусская прыгунья с шестом второй раз за три дня переписала рекорд Беларуси 1.07.2018, 12:53

Фото: БФЛА

На соревнованиях в Венгрии Ирина Жук преодолела планку на высоте 4,67 метров.

Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же недавно установленный рекорд Беларуси, сообщает пресс-служба БФЛА.

30 июня в венгерском Секешфехерваре на международных соревнованиях XIV Hopp Parádé Ирина Жук преодолела планку на высоте 4,67 м. Таким образом, она улучшила свой же рекорд страны на 1 см. На днях Ирина Жук побила рекорд Беларуси, державшийся 8 лет.