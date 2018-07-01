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В Москве неизвестный взял заложников в супермаркете

  • 1.07.2018, 13:10
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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полиция и Росгвардия пытаются нейтрализовать мужчину.

На севере Москвы, неподалеку от метро «Коптево», неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете «Дикси» одного из сотрудников магазина. На месте происшествия работают полиция и Росгвардия, они пытаются задержать мужчину

В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большой Академической в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В настоящее время полиция оцепила магазин «Дикси» и совместно с Росгвардией пытается задержать мужчину.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина удерживает нескольких заложников. Собеседник также отметил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.


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