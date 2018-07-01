В Москве неизвестный взял заложников в супермаркете 1.07.2018, 13:10

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полиция и Росгвардия пытаются нейтрализовать мужчину.

На севере Москвы, неподалеку от метро «Коптево», неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете «Дикси» одного из сотрудников магазина. На месте происшествия работают полиция и Росгвардия, они пытаются задержать мужчину

В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большой Академической в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В настоящее время полиция оцепила магазин «Дикси» и совместно с Росгвардией пытается задержать мужчину.

Первое видео из Москвы, где пьяный с ножом напал на людей в «Дикси»:https://t.co/imEH3WBLs5 pic.twitter.com/1UBc9Olbuq — Пятый канал Новости (@5tv) 1 июля 2018 г.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина удерживает нескольких заложников. Собеседник также отметил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.