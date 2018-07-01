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Порошенко: Флаг на наших кораблях будет поднят в бухтах украинского Севастополя

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  • 1.07.2018, 13:31
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Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Президент Украины поблагодарил украинских моряков за мужество и героизм.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил в Facebook украинских моряков с Днем военно-морских сил.

"От имени украинского народа искренне благодарю весь личный составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", – подчеркнул он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Всего в Крыму до марта 2014 года находились 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины.

В пунктах базирования ЧФ остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корвет "Тернополь", морской тральщик "Черкассы", субмарина "Запорожье" и другие.


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