«Удержать из зарплаты добровольное пожертвование» 9 1.07.2018, 13:44

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ФОто: ex-press.by

Как в Борисове строят социально значимые объекты.

Недавно в Борисове, наконец, появился свой аппарат МРТ. Так, 15 июня в учреждении здравоохранения «Борисовская центральная районная больница» состоялось торжественное открытие кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ), оснащенного томографом открытого типа фирмы Philips. Аппарат стал первым «районным» томографом в Минской области.

Сегодня же всем городом борисовчане собирают деньги на эндоскопический комплекс для учреждения здравоохранения «Борисовский родильный дом».

О том, сколько стоит аппарат и каким образом собираются деньги, читайте в материале EX-PRESS.BY.

Проект «Моя малая родина»

Социально-патриотический проект носит название «Моя малая родина». В нашем районе он стартовал по инициативе Борисовского районного исполнительного комитета, Борисовского районного Совета депутатов, общественных организаций.

«Перечислив на благотворительный счет УЗ «Борисовский родильный дом» для реализации социально-патриотического проекта «Моя малая родина» посильную для вас сумму, мы сообща приобретем лапороскопическую стойку-аппарат для диагностики состояния здоровья будущих мам. Мы поможем появиться на свет юным борисовчанам!», — сообщается на сайте Борисовского районного исполнительного комитета.

О добровольном пожертвовании

В редакцию EX-PRESS.BY попала фотография, на которой видно, что работники открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов» сами просят руководство «удержать из заработной платы за май 2018 года добровольное пожертвование на приобретение эндоскопического комплекса для УЗ «Борисовский родильный дом».

Судя по тому, что текст заявления распечатан на множительной технике, а для фамилии и суммы оставлен пропуск, трудно поверить в инициативу снизу. Даже в очень хорошую инициативу.

Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, на нем трудятся около 3 тысяч сотрудников. Таким образом, если каждый из них сдал по 3 рубля, завод собрал приличную сумму — 9 тысяч рублей, что в эквиваленте составляет 4500$,

Однако этих денег для приобретения аппарата недостаточно, так как ориентировочная стоимость эндоскопического комплекса 240 тысяч белорусских рублей (120 тысяч $).

Инициатива, еще раз подчеркнем, хорошая. Однако печалит то, что деньги на лечение детей с тяжелыми заболеваниями и приобретение диагностического оборудования приходится собирать всем миром, поскольку в бюджете на это денег нет. Зато есть деньги на многое другое — почти 60 миллионов долларов ушло на строительство «Борисов-Арены». За эту сумму можно было обеспечить томографом и лапороскопической стойкой-аппаратом и каждую районную больницу нашей страны.