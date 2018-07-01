Как белорусам заработать на сборе клубники в Германии 1 1.07.2018, 13:59

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Урожай ягод в нынешнем году выдался отличный.

Это хорошая новость. А плохая — в том, что все больше фермеров не могут найти сезонных работников, чтобы собрать ее, пишет немецкое издание Westfalische Nachrichten.

Чтобы исправить ситуацию, центральное объединение садоводства и федеральная группа специалистов по плодоводству, например, проводят сейчас кампанию по привлечению в Германию сезонщиков из стран, не входящих в ЕС.

«Повсюду ведется напряженная работа, чтобы приезжали люди из Украины или Беларуси», — говорит Стефан Крэгер, глава ассоциации плодоводства региона Вестфалия-Липпе.

Раньше на немецких полях трудились поляки. Затем их место заняли румыны и болгары. Но это время закончилось. Во многих странах Восточной Европы экономика процветает. И все меньше людей готовы ехать на три месяца в Германию. Возможно, дома они заработают меньше, зато будут проводить время вместе с семьей. А если и решат уехать на сбор урожая, то необязательно в Германию. В Бельгии и Голландии минимальная зарплата намного выше — от 9,5 до 9,7 евро.

Последствия от нехватки рабочих рук печальны — сладкая, красная, сочная клубника гниет на полях. Фермеры бросают имеющиеся силы лишь на самые хорошие участки. В результате 1,5 га из каждых 10 га остаются неубранными, поясняет издание.