Фотофакт: В Москве на Красной площади провели акцию «Обобрали до трусов» 3 1.07.2018, 14:10

2,215

Житель Ростова-на-Дону протестовал из-за повышения пенсионного возраста.

В Москве на Красной площади "голый пикет" провел житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. В интервью "Настоящему Времени" он сообщил, что полиция его не задерживала – "проблем с полицией не было".

Ранее подобную акцию провели ростовские оппозиционерки.

В России 1 июля в крупных города, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу, проходят акции против повышения пенсионного возраста.

Во Владивостоке прошла несогласованная акция против повышения пенсионного возраста, в ней приняли участие несколько сотен человек https://t.co/MQvvU0XW8S pic.twitter.com/9pYFDsg7Bc — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 1 июля 2018 г.

Большинство акций организовывают региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, заметив за собой слежку и опасаясь задержания.