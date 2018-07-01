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Фотофакт: В Москве на Красной площади провели акцию «Обобрали до трусов»

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  • 1.07.2018, 14:10
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Житель Ростова-на-Дону протестовал из-за повышения пенсионного возраста.

В Москве на Красной площади "голый пикет" провел житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. В интервью "Настоящему Времени" он сообщил, что полиция его не задерживала – "проблем с полицией не было".

Ранее подобную акцию провели ростовские оппозиционерки.

В России 1 июля в крупных города, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу, проходят акции против повышения пенсионного возраста.

Большинство акций организовывают региональные штабы оппозиционера Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, заметив за собой слежку и опасаясь задержания.


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