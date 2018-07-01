СМИ: Криштиану Роналду переходит в «Ювентус» 1.07.2018, 14:15

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Трансфером будет заниматься агент футболиста Жорже Мендеш.

Криштиану Роналду может перейти в «Ювентус», сообщает туринское издание Tuttosport . Агент нападающего «Реала» Жорже Мендеш восстановил отношения с чемпионами Италии после ссоры, которая длилась 11 лет. На этой неделе он организовал трансфер в «Ювентус» другого португальского футболиста Жоау Конселу. «Валенсия» получит за защитника €40,4 млн.

Действующее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года, но форвард заявил, что не исключает смены команды нынешним летом. «Ювентус», по информации Tuttosport, видит в возможном переходе Роналду возможность для улучшения имиджа клуба во всем мире.

Ранее на этой неделе OK Diario сообщило, что Роналду договорился с «Реалом» о снижении суммы своего выкупа почти в десять раз – с €1 млрд до €120 млн. При этом пункт о сумме отступных не будет доступен другим испанским командам (в первую очередь «Барселоне»), а также «Пари Сен-Жермен».

«Реал» может расстаться с Роналду из-за его высоких требований по зарплате, которую он требует увеличить более чем в два раза. Сейчас португалец зарабатывает в мадридском клубе €21 млн за сезон. В ходе переговоров с руководством «Реала» он заявил, что хочет получать не меньше Лионеля Месси, зарплата которого в «Барселоне» составляет €50 млн за сезон.

Роналду накануне прекратил выступление на чемпионате мира. В 1/8 финала сборная Португалии проиграла Уругваю со счетом 1:2. На дубль Эдинсона Кавани европейская команда смогла ответить лишь точным ударом Пепе.

В списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 Роналду с четырьмя забитыми голами уступает только капитана сборной Англии Харри Кейну (5). В четырех матчах на турнире португальский нападающий нанес восемь ударов в створ ворот, выполнил 93 передачи, один раз попал в офсайд, трижды сфолил, получил две желтые карточки и заработал 14 штрафных. Во встрече группового турнира с Ираном (1:1) Роналду не реализовал пенальти.