Рейтинги Путина и Медведева показали рекордное падение за 10 дней 1 1.07.2018, 14:30

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Против политики властей выступает беспрецедентное количество россиян.

Уровень одобрения Путина упал с 78% до 64% за 10 дней из-за пенсионной реформы

Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в период с 14 июня (в этот день власти объявили о пенсионной реформе) по 24 июня снизился почти на 14 процентных пунктов — с 78% до 64,1%, следует из данных ВЦИОМ. Одобрение работы председателя правительства Дмитрия Медведева за аналогичный период упало на 13,3 процентных пунктов — с 44% до 30,7%, пишет The Bell.

Детали

Уровень одобрения работы правительства после объявления о реформе также снизился, но не столь сильно — с 48,4% до 37,1%.

Упало и доверие к Путину и Медведеву как к политикам. Если на неделе с 4 по 10 июня президенту доверяли более 45% опрошенных, то на неделе с 17 по 24 июня таковых было уже 38,3%. Уровень доверия Медведеву упал с 10,8% до 7,5%. Электоральный рейтинг «Единой России» упал с 47,8% до 38,7%.

«Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей недели снизились, в первую очередь, под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства», — пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По данным опроса ФОМ от 23-24 июня, против пенсионной реформы выступают 80% населения. 35% считают, что в итоге правительство примет более мягкий вариант повышения пенсионного возраста. Почти половина респондентов заявляет, что тема повлияла на их отношение к Путину.

Контекст

После новостей о реформе оппозиция и профсоюзы начали подготовку протестных митингов против повышения пенсионного возраста. Правда, действия ряда профсоюзов могут быть согласованы с Кремлем, писали «Ведомости».

В «Единой России», как писал «Коммерсант», запретили публично поддерживать пенсионную реформу, но глава фракции Дмитрий Медведев предупредил, что тема непопулярная, но неизбежная, и что «эту пилюлю придется проглотить», добавляли «Ведомости».

Кремль от реформы дистанцируется: Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин не участвует в обсуждении законопроекта. Подробно о реформе мы рассказывали здесь и здесь.

«Данные ФОМ подтверждают, что про повышение пенсионного возраста знают почти все, но аргументы, с которыми выступает власть пока не услышаны», — говорит The Bell руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его мнению, на следующей неделе рейтинги должны стабилизироваться.