СССР перешел в онлайн и живет в «Одноклассниках» 4 Наталья Фролова, «Делфи»

1.07.2018, 14:47

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Что происходит в виртуальном «русском мире» Балтии?

В Эстонии опубликовано исследование «Виртульный Русский мир Балтии», проведенное Центром знаний о безопасности и обороне (Эстония) совместно с Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям и компанией Singularex (Украина). Авторы исследования, Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив, в течение 2013-2017 годов с помощью алгоритмов поиска и психолингвистических инструментов проанализировали свыше миллиона открытых профилей и свыше 92 миллионов публичных записей русскоязычных пользователей социальный сетей в странах Балтии.

Delfi.ee: Как появилась идея этого исследования?

Директор Центра Григорий Сенькив: Мы много общаемся с русскоязычной молодежью Эстонии и в определенный момент стали замечать абсолютно чуждые современному молодому поколению — их ментальности и возрасту — высказывания, которые попахивают советским «нафталином». Мы стали разбираться, почему и как.

В оффлайне люди часто бывают сдержаны в проявлении своей позиции, и молодежь в том числе. А соцопросы не дают объективную картину, потому что русскоязычный человек уже научился давать правильные ответы в зависимости от того, что от него ожидает интервьюер.

В итоге мы поняли, что настоящее мнение молодых людей можно выявить в соцсетях. Последние 4-5 лет наблюдается вепонизация социальных сетей: они становятся одним из инструментов в информационной войне. Поэтому важно было определить, есть ли попытки влияния на русскоязычную молодежь Эстонии через соцсети.

Теперик: Дезинформация, разумеется, распространяется на всех языках, но русскоязычные при этом, как показал ряд исследований, наиболее уязвимы с точки зрения восприятия враждебной дезинформации, особенно после начала войны на Украине. Соцсети, особенно русскоязычные ВКонтакте (ВК) и Одноклассники (ОК) — благодарная среда для использования их с целью влияния. К тому же, в этой сфере по-прежнему царит абсолютная безнаказанность.

Мы провели исследование по русскоязычным соцсетям Эстонии и поняли, что связь между русскоязычными пользователями в онлайн-сетях не знает географических и политических границ. Поэтому мы и решили охватить все три страны. Мы предположили, что существуют сообщества, связанные с созданием и распространением идеологического контента. Исследование показало, что этот контент создается примерно 350 пользователей из стран Балтии.

— Но исследований в этой сфере, кажется, уже предостаточно. В чем особенность вашего?

Сенькив: Уникальность нашего исследования в том, что оно одно из первых дало количественно измеряемые характеристики информационной войны. До этого (и до сих пор это есть) исследования обычно не идут дальше размышлений и изучений отдельных «кейсов».

Мы говорим о так называемых «больших числах». Это не штучные находки. Был переработан гигантский объем информации. В том же ВК с 2009-го по 2017-й было создано 72 миллиона публичных записей, из которых около 3 миллионов носило идеологический характер. Мы этот объем проанализировали не глазами, а алгоритмами. При этом, анализируя весь этот объем, мы постарались максимально дистанцироваться от своих политических взглядов или личных убеждений.

СССР ушел в онлайн

— Перед тем, как определять идеологическую составляющую, вы изучили популярность соцсетей в странах Балтии. Какая из соцсетей в Литве пользуется наибольшей популярностью?

Теперик: Да, вместе с коллегами мы провели предварительные количественные замеры и поняли, что, например, Твиттер почти совсем не популярен среди русскоязычных людей в странах Балтии.

Интересно, что Литва лидирует среди пользователей Фейсбука — более 50% от общего числа пользователей в Балтии. А если смотреть внутри страны, то 77% тех, кто вообще пользуется соцсетями, имеют аккаунт в Фейсбуке. Выделяются в этой картине только два региона, где плотно проживает русско- или польскоязычное население, — Висагинас и Шальчининкский район. Там, по сравнению с другими, регионами, значительнее популярнее сети ОК и ВК. В ОК вообще в Литве зарегистрированы 9% населения. При этом около 40% пользователей ОК в Литве живут или связаны как-то с Вильнюсом.

Сенькив: Тут еще важно отметить, что у ФБ очень молодая аудитория, равно как и в ВК. В ВК — самая молодая, в ФБ — постарше. В ОК — очень возврастная аудитория, среднему литовскому пользователю этой сети — за 50 лет. Интересно, что эта характеристика применима, в принципе, ко всем трем странам вне зависимости от языка.

При этом, мы установили, что в литовском сегменте ВК около 21%, то есть примерно пятая часть, пользователей идеологически активны. Этот показатель самый низкий среди стран Балтии (в Эстонии — 31%, в Латвии — 28%). Цифры по идеологически настроенным пользователям в ОК выше: в Литве — 39%, в Латвии и Эстонии — по 41%. ОК — это такой заповедник идеологически настроенных пользователей.

— Означает ли это, что чем старше аудитория, тем она более идеологически активна?

Сенькив: Я бы не стал делать такой вывод. Может быть, идеологически настроенная возрастная аудитория ищет то место, которое ей комфортно. Если зайдешь в ОК, то увидишь, что это рассадник махровой советчины. Если вы полагаете, что СССР закончился в 1991-м году, то вы ошибаетесь. Он перешел в онлайн и живет в ОК. Е-государство, которое создали специально для возрастной русскоязычной категории.

Смена риторики

— Какие темы в Литве среди идеологически активных пользователей наиболее популярны?

Теперик: В ВК стоит отметить несколько тем. Во-первых, это все, что связано с Россией. И риторика становится все более пророссийской. По нашим данным, в 2017-м году в Литве 90% постов про Россию было написано с прокремлевской точки зрения, при этом одновременно критиковалась сама Литва.

Мы выделили некоторые пики. Например, когда Литва была временным членом Совета Безопасности ООН и, из-за событий на Украине, занимала очень жесткую позицию в отношении России. Конечно, об этом много писалось в ВК именно с пророссийской позиции.

Очень важная тема — развитие обороноспособности страны, частично связанная с прибытием контингента союзников по НАТО. Но в Литве пик дискуссий по этой теме пришелся на зиму-весну 2015 года, когда очень активно обсуждалось решение восстановить призыв.

Среди активных пользователей ФБ в Литве украинская тематика получила наибольший резонанс, особенно во время битвы за Иловайск в конце лета 2014 года, но после 2015 года пошла на спад. Отмечу, что Украина в литовском сегменте ВК значительно интенсивнее обсуждалась, чем в Латвии и Эстонии. И тоже, в основном, с пророссийской точки зрения. Мы посчитали, что если еще в 2013 году с соцсетях в отношении Украины было больше прозападной риторики, то с 2014-го по 2017-й год стала преобладать пророссийская риторика — около 80%. Такая резкая смена не могла произойти естественным путем. Как говорят эксперты, это возможно только под внешним воздействием.

— В чем конкретно заключалась эта искусственность процесса?

Теперик: Многие события, происходящие в реальной жизни, используются как информационные поводы для массированного, по большей части, неестественного раскручивания заданных тем, излишнего высвечивания и гиперболизации. Мы определили группы, откуда чаще всего репостились месседжи с этой целью. Во-первых, это не были чисто литовские или эстонские группы. Эти — пророссийски настроенные группы с такими названиями, как «Антимайдан», «Сводки ополчения Новороссии». Оттуда больше всего делалось репостов идеологических постов и вбросов в информационное пространство стран Балтии.

Сенькив: Наша задача была определить и выявить пользователей или их группы, стоящих за такими профилями. Если мы видим аномальное количество постов, которое публикует определенный профиль, то, очевидно, за ним стоит группа людей. Обычный человек не способен производить по 20-30 постов в день. Наше исследование показало, что существуют группы профилей, которые создают контент по всем макротемам, которые у нас обозначены — начиная от 9 мая и Православной церкви и заканчивая НАТО и темой не-гражданства. Эти группы пишут на все эти темы подряд и все в негативном ключе, кроме России и СССР, которые они восхваляют.

— Мы попытались распределить идеологически активных пользователей на кластеры: группы, которые сами генерируют контент (писатели), те, кто активно этот контент распространяют, и читатели — идеологически активные пользователи, которые сами не производят контент. В целом, анализ показал, что 10% пользователей генерируют в русскоязычных социальных сетях 70% трафика с идеологическим содержанием.

Теперик: По численности эти группы в Литве меньше, чем в Латвии и Эстонии. Мы изучили две тысячи самых активных аккаунтов в ВК. Если в Латвии и Эстонии писатели обычно преобладают, то, по нашим данным, в Литве все три кластера представлены равнозначно. И это самое большое отличие. Это говорит о том, что в Литве не только активно создают и читают, но и активно распространяют.

Чаще общаться с людьми

— Сегодня в Литве, в преддверии президентских и ряда других выборов в 2019 году, некоторые политики уже высказывают опасения, что Россия через разные каналы, в том числе соцсети, попытается оказать воздействие на ход выборов. В какой степени эти опасения оправданы, на Ваш взгляд?

Теперик: Со стороны Кремля желание вмешиваться есть, и оно никуда не денется. Влияние через соцсети, зачастую, идет опосредованно: через искусственное нагнетание информации, искусственную поляризацию и атомизацию общества, сталкивание идеологических групп на основе ценностей и интересов. Задача Кремля — создать условия, когда народ сам включается в идеологическую борьбу, когда уже трудно вычленить, что является в этой борьбе искусственным нагнетанием, а что — естественным проявлением политической воли народа.

— Как, на ваш взгляд, можно противостоять этим вызовам?

Сенькив: Мы, в отличие от больших стран, имеем прекраснейшую возможность очень оперативно проверять информацию, созваниваться, приезжать на место, а в случае с политиками — чаще общаться с людьми, не допуская мифологизации и мистификации. Безусловно будут вбросы. Но когда человек имеет возможность встретиться с другим человеком, установить личную связь, то можно решить многие вопросы.

— Стоит ли запрещать соцсети, как это сделала Украина в случае с ВК?

Теперик: Все-таки Украина воюющая страна и там высокополяризованное общество. Мы же стараемся общество сплотить, поэтому такой запрет будет контрпродуктивен. У нас в Эстонии уровень IT-образования среди населения довольно высокий. Если пойти методом запрета, то люди найдут возможность его обойти. К тому же, чем больше мы будем запрещать, тем больше будем сами походить на нынешнюю Россию и другие авторитарные режимы. А мы же этого не хотим?!

Наталья Фролова, «Делфи»