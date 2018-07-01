СМИ: В Грузии перевернулся автобус с белорусскими туристами 1 1.07.2018, 14:55

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По данным тбилисской телекомпании, в автобусе находились 27 человек, а пострадали 10.

Автобус с белорусскими туристами попал в аварию в Грузии, передает 1 июля «Рустави 2». Причина ДТП пока неизвестна, есть пострадавшие. Еще одно грузинское СМИ Newposts подтверждает, что в салоне находились белорусские туристы. Некоторые ресурсы пишут, что туристы были из России.

Белорусские туристы пострадали в результате автомобильной аварии на перевале Гомбори. Автобус на автомобильной дороге Вазиани — Гомбори — Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави, перевернулся.

Шесть пассажиров пострадали, они переданы медикам и отправлены в больницу Телави.

По данным тбилисской телекомпании Imedi, в автобусе находились 27 человек, а пострадали 10, передает ТАСС.

На месте работают спасатели и полиция. МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб