Где деньги, Зин? Юрий Христензен

1.07.2018, 15:09

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РФ продолжает «славные» традиции по накачиванию ресурсами тоталитарных сателлитов.

В разные годы СССР контролировал практически полмира. В контролируемых государствах с помощью активных мероприятий или прямого военного вторжения устанавливались лояльные Кремлю режимы. Управление осуществлялось через институт советников по основным направлениям деятельности государства. Любые попытки выхода из-под контроля СССР пресекались с помощью военной силы.

Этот период нашей истории поглотил колоссальное количество национальных ресурсов и породил 33 официально признанные войны и сравнимое количество войн, участие в которых не признается. СССР выбрал самый неэффективный способ контроля территорий в истории человечества. Метрополия не эксплуатировала колонии, а наоборот, закачивала в них собственные ресурсы.

Вступая в Парижский клуб в 1997 году, Россия показала в активе около $150 млрд, которые ей, как правопреемнице СССР, были должны страны Африки, Азии и Латинской Америки. Сколько всего было потрачено СССР на финансирование войн и поддержку своих сателлитов, не знает никто. Судя по количеству войн, речь идет о сотнях миллиардов в тех ценах (около триллиона долларов в ценах 2018 года).

Современная Российская Федерация продолжает славные традиции СССР. С 2000 года было прощено более $140 млрд долгов своим сателлитам, после чего им же выданы новые невозвратные кредиты. Отдельная песня - оккупированные территории бывших советских республик. От половины до 95% их бюджета непризнанных "государств" составляют прямые дотации из Москвы. К этому добавляются доплаты пенсионерам, безоплатные поставки газа и прочие ништяки.

Масштаб и эффективность финансовой помощи гибридным режимам можно оценить по видео свадебной колонны племянника президента Чечни. Это точно такой же тоталитарный режим, как и созданные Кремлем в результате других локальных конфликтов. Просто формально он расположен на территории РФ. Но законы в нем такие же, как в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии или "длнр" - то есть, никаких.

В колонне на видео не менее 22 Rolls-Royce, более 30 седанов Mercedes-Benz S-Class, около 25 внедорожников ML и по меньшей мере 20 Gelandewagen общей стоимостью за миллиард рублей. Вроде бы немного, исходя из того, что к 2024 году за счет повышения пенсионного возраста планируется "сэкономить" (по мнению Кудрина) в тысячу раз больше. Но ведь родственников у президента Чеченской Республики много, и он такой у Кремля не один.

Потраченных на поддержку диктаторов денег хватило бы на снижение пенсионного возраста всем россиянам. Включая силовиков, которые воюют и гибнут в войнах Кремля. Другой резерв - годовой объем нарушений при госзакупках, который, опять же по мнению Кудрина, вдвое выше возможного выигрыша от пенсионной "реформы". Все упирается лишь в одно - нежелание Кремля что-то менять. А у населения не осталось легитимных инструментов заменить собственную власть.

Юрий Христензен, «Фейсбук»