СОБР с оружием в руках сорвал встречу анархистов под Крупками 12 1.07.2018, 15:29

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Фото: sb.by

Активистов шесть часов часов продержали на земле под дождем.

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) с использованием оружия разогнал встречу анархистов под Крупками. Анархистов положили лицом в землю, часть заставили стоять на коленях. Так их удерживали почти 6 часов под дождем.

Около 20 анархистов в субботу, 30 июня, собрались на природе под Крупками.

«Где-то после обеда из леса выбежали люди с оружием, начали стрелять в воздух, приказали всем лечь лицом в землю. Потом появились люди в штатском (предположительно, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, – прим.). Все были в масках. Никто не представлялся, не объяснял, что происходит», – рассказывает belsat.eu очевидец этих событий Марина Дубина.

Спецназовцев было около 15 человек, еще человек 25 были в штатском, говорит она.

Силовики обыскивали анархистов и палатки. Потом по очереди заставляли участников встречи называть на видеокамеру свои имена и давать объяснения.

«Часть людей лежали лицом в землю, часть заставили стоять на коленях с руками за головой, – говорит Дубина, – Это продолжалось с половины четвертого примерно до 22. Все это время шел дождь. Девушек не пускали в туалет, так как силовики говорили, что у них нет сотрудников-женщин, чтобы их сопроводить. Не давали не пить, не есть. На вопрос, что здесь происходит, сотрудники в масках говорили: «Ну, вы же сами все понимаете, что вам объяснять».

Только вечером, в начале 23, людям разрешили встать и силовики уехали. На двух анархистов составили административные протоколы: за незаконное удаление растительности и экстремистские материалы. «Сказали, что якобы кто-то срубил какое-то дерево – хотя никто этого не видел. Ну, и литературу конфисковали», – добавляет она.

«Я считаю, что это беспредел со стороны милиции и спецназа. Это абсолютно безосновательное давление, безосновательное прекращение любой деятельности даже просто встреч. Это просто бесчеловечное обращение: 6 часов лежать на земле под дождем, когда ты не знаешь, задержан ли и что происходит, и при этом ты должен подчиняться этим людям, потому что они с оружием», – отмечает Марина Дубина.

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Правозащитники отмечают, что преследование людей только за их анархические убеждения стало обычным делом в Беларуси. При этом регулярно в прессе появляется информация о том, что в отношении анархистов широко используются непроцессуальные методы работы – в том числе насилие и психологическое давление.