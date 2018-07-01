«Долой диктатуру»: Кишенев охватили массовые протесты 4 1.07.2018, 15:40

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Фото: eurointegration.com.ua

Протестующие выступают против отмены выборов мэра.

В центре Кишинева начался протест оппозиции против отмены результатов выборов мэра столиці Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Собравшиеся намерены потребовать не только признания действительными результатов выборов мэра Кишинева, но и уголовного преследования судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе.

За два часа до начала протеста в центр города начали стягивать силы полиции. На участке за зданием правительства к часу дня собрались несколько автобусов с сотрудниками полиции. Кроме того, несколько отрядов дежурят возле офиса Демократической партии на улице Армянской.

Фото: eurointegration.com.ua

Участники протеста собрались на площади Великого национального собрания, люди продолжают прибывать на площадь. Среди протестующих курсируют полицейские, которые раздают людям листовки "Спасибо, что протестуете мирно".

Собравшиеся скандируют "Единство", "Мы не сдаемся, мы сопротивляемся", "Долой диктатуру", "Воры", "Свобода".

Перед собравшимися выступила лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она заявила, что в отмене выборов виноват лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

"Сегодня он отдал приказ отменить выборы, результат которых ему не понравился, завтра он может отдать приказ уничтожить тех, кто ему сопротивляется. Нельзя сдаваться, нельзя позволить поставить нас на колени. Все зависит от нас", — заявила она.

Напомним, оппозиция начала протестные акции после того, как суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, в которых победил лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.