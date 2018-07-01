В Каунасе строители нашли клад, в который входило более 350 монет 1.07.2018, 16:09

Клад пролежал в земле почти 500 лет.

На днях в Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес, строители нашли клад – 356 монет, которые пролежали в земле почти 500 лет, пишет oncoins.net.

Как сообщили сразу несколько литовских интернет СМИ, на днях в Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес, строители нашли клад – 356 монет, которые пролежали в земле почти 500 лет.

Все найденные монеты, большая часть которых являются денариями и полугрошами, относятся к временам правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа, который находился при власти в XVI веке.

Как стало известно, клад был найден на глубине не более 1,5 метров.

Ковш экскаватора поднял глиняный горшок в котором и находились монеты.

На одной из монет отчетливо виден год чеканки 1566.

Таким образом, ученые могут практически безошибочно установить период, когда данные монеты превратились в клад.

А вот установить причину, по которой хозяин превратил монеты в клад и кто конкретно это сделал – установить уже вряд ли получится.

После изучения, монеты из Лайсвесского клада будут выставлены на всеобщее обозрение в Военном музее Витаутаса Великого.