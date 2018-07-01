Борьба в коррупцию 1.07.2018, 16:23

Как белорусские власти занимаются имитацией борьбы с коррупцией.

Вдруг оказалось, что в одной стране у каждой силовой структуры — своя священная борьба с коррупцией. Круче всех получается у МВД. В 2017 году министерство внутренних дел зарегистрировало 3985 коррупционных преступлений, пишет блогер и журналист Виктор Малишевский для сайта antijournalist.by.

Но тут в борьбу с коррупцией вмешалась генпрокуратура. Там насчитали 1885 коррупционных преступлений. В том же 2017 году, да.

Чем «зарегистрировано» милицией отличается от «учтено» прокуратурой понять трудно. Говорят разная методика подсчёта! Но коррупции вдруг стало вдвое (!) меньше. Хорошо это или плохо — тоже не понять.

Но вот вам данные об осуждённых за коррупцию в том же 2017 году. Верховный суд насчитал 694 приговорённых коррупционера. Аж 694 коррупционера дошли до суда из 3985 преступлений по версии милиции или 1885 преступлений по версии прокуратуры. Кстати, в стране прямо сейчас убыточны 866 колхозов.

Со взятками вот — та же фигня. МВД зарегистрировал 1922 случая взяточничества в 2017 году, а в судах свои сроки получили 280 взяточников. Надо понимать, каждый попался на седьмой взятке?

Как сосчитали коррупцию

МВД и Генпрокуратура

Взятки

и приговоры взяточникам

Из предвыборных программ Лукашенко:

1994 год

«Борьба с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в государстве»

2001 год

«Беспощадная борьба с коррупцией, чванством, хамством, кумовством и

«семейными» кланами будет усилена»

2006 год

«Мы по-прежнему не отступимся от политики решительной борьбы

с коррупцией — этой ржавчиной, способной разъесть любое государство» »

2010 год

«Мы продолжим беспощадную борьбу с коррупцией и причинами,

ее порождающими»

2015 год

«Непримиримая борьба с коррупцией»

«Борьба», «беспощадная борьба», «решительная», снова «беспощадная» и, наконец, «борьба непримиримая»