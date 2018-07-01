Борьба в коррупцию
- 1.07.2018, 16:23
Как белорусские власти занимаются имитацией борьбы с коррупцией.
Вдруг оказалось, что в одной стране у каждой силовой структуры — своя священная борьба с коррупцией. Круче всех получается у МВД. В 2017 году министерство внутренних дел зарегистрировало 3985 коррупционных преступлений, пишет блогер и журналист Виктор Малишевский для сайта antijournalist.by.
Но тут в борьбу с коррупцией вмешалась генпрокуратура. Там насчитали 1885 коррупционных преступлений. В том же 2017 году, да.
Чем «зарегистрировано» милицией отличается от «учтено» прокуратурой понять трудно. Говорят разная методика подсчёта! Но коррупции вдруг стало вдвое (!) меньше. Хорошо это или плохо — тоже не понять.
Но вот вам данные об осуждённых за коррупцию в том же 2017 году. Верховный суд насчитал 694 приговорённых коррупционера. Аж 694 коррупционера дошли до суда из 3985 преступлений по версии милиции или 1885 преступлений по версии прокуратуры. Кстати, в стране прямо сейчас убыточны 866 колхозов.
Со взятками вот — та же фигня. МВД зарегистрировал 1922 случая взяточничества в 2017 году, а в судах свои сроки получили 280 взяточников. Надо понимать, каждый попался на седьмой взятке?
Как сосчитали коррупцию
МВД и Генпрокуратура
Взятки
и приговоры взяточникам
Из предвыборных программ Лукашенко:
1994 год
«Борьба с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в государстве»
2001 год
«Беспощадная борьба с коррупцией, чванством, хамством, кумовством и
«семейными» кланами будет усилена»
2006 год
«Мы по-прежнему не отступимся от политики решительной борьбы
с коррупцией — этой ржавчиной, способной разъесть любое государство» »
2010 год
«Мы продолжим беспощадную борьбу с коррупцией и причинами,
ее порождающими»
2015 год
«Непримиримая борьба с коррупцией»
«Борьба», «беспощадная борьба», «решительная», снова «беспощадная» и, наконец, «борьба непримиримая»