Как житель Гродно занялся самиздатом и рисует карикатуры 1.07.2018, 16:51

Фото: hrodna.life

Сяржук Веремеенко сделал белорусский кавер на любимую книжку детства.

Дядя Вася Денисюк из стихов Леонида Каминского заговорил по-белорусски и стал дядей Апанасом. Беларуский кавер на книжку-малышку из популярного раньше журнала «Весёлые картинки» сделал гродненец Сяржук Веремеенко. Он нарисовал книжку от руки и при случае дарить друзьям. Hrodna.life раскрасил его рисунки и подготовил цифровую версию истории дядьки Апанаса и его утюга.

Самиздат по-гродненски

Самодельная книжка Сяржука Веремеенко «издана» в десятке экземпляров. Но он не считает это не поводом называть себя писателем и художником. Мол — слишком громко.

«Я рисую карикатуры. В основном — в стол. Делаю это для своего удовольствия. Сюжет с дядькой Апанасом — это кавер беларуского автора Леонида Каминского, который большую часть жизни прожил в России «, — рассказал Веремеенко. История о дяде Васе Денисюке была одной любимых книжек моего детства».