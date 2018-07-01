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В Куропатах задержали Наталью Горячко-Басалыгу

  • 1.07.2018, 16:43
Наталья Горячко-Басалыга

Ранее активистка заявлял, что ее уже ищут милиционеры.

В Куропатах у ресторана «Поедем, поедим» милиционеры в штатском задержали активистку Наталью Горячко-Басалыгу. Об этом рассказал «Белсату» защитник Куропат Алексей Сигаев.

Наталья Горячко-Басалыга приехала в Куропаты примерно во второй половине дня. Она рассказала активистам, что её уже ищут милиционеры – раньше они наведывались к её подруге. Примерно через полчаса после появления Горячко-Басалыги к ресторану подъехал милицейский микроавтобус. Оттуда вышли три милиционера в штатском и предложили активистке проехать с ними. Причину задержания они не объяснили.

Напомним, 30 июня милиция задержала других защитников Куропат – Бориса Аникеева, Ольгу Николайчик, Павла Северинца и Дениса Урбановича. Николайчик и Северинец получили в итоге по 10 суток ареста.


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