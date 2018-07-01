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Видеохит: Кот-болельщик кричит «гол» вместе с хозяином

  • 1.07.2018, 16:59

Видео с говорящим котом стало настоящим хитом в Сети.

В Instagram появилась новая звезда. На этот раз это кот-болельщик. Так, видео с кричащим «гол» домашним животным быстро набирает популярность в сети, пишет kp.ru.

На опубликованных кадрах кот, одетый в желтую майку, вместе со своим хозяином смотрит футбольный матч по телевизору. В какой-то момент человек начинает радоваться забитому в ворота мячу и громко кричит: «Гол!». А его питомец несколько раз пытается повторить за ним это слово.

Gooool

Публикация от ann ♿🇻🇪 (@proyectonala)


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