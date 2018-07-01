Видеохит: Кот-болельщик кричит «гол» вместе с хозяином
- 1.07.2018, 16:59
Видео с говорящим котом стало настоящим хитом в Сети.
В Instagram появилась новая звезда. На этот раз это кот-болельщик. Так, видео с кричащим «гол» домашним животным быстро набирает популярность в сети, пишет kp.ru.
На опубликованных кадрах кот, одетый в желтую майку, вместе со своим хозяином смотрит футбольный матч по телевизору. В какой-то момент человек начинает радоваться забитому в ворота мячу и громко кричит: «Гол!». А его питомец несколько раз пытается повторить за ним это слово.