Видеохит: Кот-болельщик кричит «гол» вместе с хозяином 1.07.2018, 16:59

Видео с говорящим котом стало настоящим хитом в Сети.

В Instagram появилась новая звезда. На этот раз это кот-болельщик. Так, видео с кричащим «гол» домашним животным быстро набирает популярность в сети, пишет kp.ru.

На опубликованных кадрах кот, одетый в желтую майку, вместе со своим хозяином смотрит футбольный матч по телевизору. В какой-то момент человек начинает радоваться забитому в ворота мячу и громко кричит: «Гол!». А его питомец несколько раз пытается повторить за ним это слово.