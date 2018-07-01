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ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе

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  • 1.07.2018, 17:31
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Операция украинских военных длилась около 3 недель.

Украинские военные 30 июня отвоевали у боевиков «ЛДНР» поселок Золотое-4 Луганской области (ранее — Партизанское), сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник, пишет inforesist.org.

По его словам, активная фаза операции по освобождению населенного пункта с населением 300 человек длилась около 3 недель.

Поселок, который находился непосредственно на линии соприкосновения, полностью контролируется ВСУ.

Доник отметил, что в ходе операции украинских военных «ни одно из положений минских договоренностей нарушено не было».


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