Пять растений, которые помогут победить усталость 1.07.2018, 17:42

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Простые способы укрепить иммунитет, справиться с бессонницей и преодолеть усталость и стресс.

«Сноб» сделал подборку растений, которые помогут победить усталость:

Что: зверобой

Зачем: для борьбы с сезонной депрессией

Зверобой — главный натуральный заменитель антидепрессантов. Он содержит красный пигмент гиперицин, повышающий уровень серотонина в крови. Стандартная доза для борьбы с депрессией легкой и средней тяжести — по 300 мг зверобоя в капсулах три раза в день.

Интересно, что по способности улучшать эмоциональное состояние антидепрессанты даже проигрывают лекарственному растению. Так, из почти 2 тысяч участников эксперимента, проведенного изданием British Medical Journal, употребление зверобоя помогло 63%, в то время как медицинские препараты — лишь 58%. Впрочем, это все равно не повод самостоятельно выбирать способ лечения от депрессии.

Что: витамины группы В

Зачем: при усталости и нехватке сил

Витамин В6 иногда называют природным энергетиком: он участвует в обмене веществ, необходимых для нормальной работы нервной и иммунной систем человека. Ниацин (или витамин В3) не только помогает организму усвоить полезные вещества из съеденной пищи, но и регулирует гормональный фон. Остальные витамины группы В активизируют работу мозга, улучшают обмен веществ, участвуют в процессе кроветворения и являются натуральными антиоксидантами.

Значительная часть комплекса витаминов группы В содержится в петрушке, сельдерее, мелиссе, семенах кунжута и подсолнуха, а также в свежем шпинате, пророщенной пшенице и салате латуке.

Что: ромашка

Зачем: от бессонницы и беспокойства

Если по ночам вы судорожно вспоминаете, все ли доделали на работе, или каждый час проверяете будильник — самое время взять за привычку пить на ночь настой ромашки. Чайная ложка цветков ромашки (или один фильтр-пакет) заливается кипятком и настаивается в течение часа. Для максимального эффекта в настой можно добавить ложку меда. Такой травяной напиток успокаивает ум и снижает тревожность — то, что нужно для погружения в глубокий здоровый сон.

Что: ягоды годжи

Зачем: при головной боли, стрессе, снижении работоспособности

Мадонна, Стинг, Мик Джаггер и много других знаменитостей относительно недавно объявили себя поклонниками «тибетского барбариса». При этом на родине годжи, в Китае, тибетские монахи знают о чудодейственных свойствах этих ягод уже больше 5 тысяч лет. Помимо наличия в своем составе селена и германия, которые помогают организму бороться с раком, ягоды годжи обладают сильными тонизирующими свойствами. Противопоказаны ягоды годжи только детям до трех лет, аллергикам, беременным и кормящим женщинам. Все остальные могут употреблять их как в свежем виде (примерно по 20 граммов за один раз), так и заваривать ягоды в чайнике. И лучше всего это делать утром — после чашки такого бодрящего напитка на ночь будет трудно уснуть.

Что: сироп бузины черной

Зачем: для укрепления иммунитета и нервной системы

Наравне с ягодами годжи, сироп бузины черной — мощнейший источник витамина С. Поэтому особенно полезно употреблять это средство тем, кто подвержен частым простудам. Два курса в год (три раза в день по чайной ложке в течение месяца) очищают кровь, укрепляют иммунитет и служат отличной профилактикой вирусных и инфекционных заболеваний.