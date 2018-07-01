Как Лукашенко обещал не поднимать пенсионный возраст и что из этого вышло 14 1.07.2018, 17:49

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Если диктатор обещает - значит все будет наоборот.

Власти Беларуси обещают, что в ближайшее время поднимать пенсионный возраст по аналогии с российским не будут. Эксперты уверены, что «ближайшее время» закончится уже в 2022 году. Тем более что белорусам уже увеличивают обязательный стаж – на полгода каждый год, пишет ng.ru.

«В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом 10 лет и только сейчас к этому подошла. Поэтому давайте поработаем и посмотрим, как пенсионная реформа к 2022 году будет оказывать влияние на сбалансировку бюджета Фонда социальной защиты населения», – заявила во вторник в парламенте министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос «депутата». При этом она дала понять, что планы такие вполне реальны. «Глядя на присутствующих в зале… Коллеги, мужчины, 60 лет – это не возраст», – сказала Ирина Костевич.

Тема повышения пенсионного возраста возникла не только потому, что она сейчас активно обсуждается в России, хотя это, конечно же, немаловажный фактор. Есть и внутренний повод – подведение итогов исполнения бюджета Фонда социальной защиты (ФСЗН) за прошлый год – он в очередной раз сложился дефицитным.

Причем дефицит этот прогнозируется на уровне верстки бюджета, и государство его компенсирует из республиканского бюджета. Например, в 2017 году пришлось добавить почти 10% доходной части бюджета ФСЗН, хотя планировалось ограничиться 5%. Причем такая ситуация сохраняется уже с 2013 года.

В период, когда и республиканский бюджет также испытывал трудности с наполнением, власти пришлось пойти на очень непопулярный шаг – повышение пенсионного возраста. Соответствующее решение президент подписал в апреле 2016 года. Документом пенсионный возраст был повышен на 3 года, женщинам – до 58 лет, мужчинам – до 63. Правда, процесс повышения власти растянули на 6 лет: в год прибавляется по полгода, и к концу 2022-го обозначенный рубеж будет достигнут.

Власти назвали это пенсионной реформой. Во всяком случае, в такой формулировке изменения продаются международным экспертам. В то же время местные аналитики, которые в принципе идею повышения пенсионного возраста поддержали, утверждали, что называть это реформой ни в коем случае нельзя и для решения проблемы наполнения ФСЗН такого шага недостаточно – нужна реальная реформа или после 2022 года возраст придется снова поднимать. Под реформой эксперты понимали в первую очередь систему социального страхования, которая позволяла бы гражданам самим копить себе на старость.

Однако система пенсионного обеспечения Беларуси не изменилась и осталась солидарной: предприятия отчисляют 35% заработной платы каждого работающего в ФСЗН. Сами белорусы платят только 1%. К слову, экономические эксперты считают, что 35% на фонд заработной платы – это очень большая и зачастую непосильная нагрузка на предприятия, и постоянно предлагают снизить ее, распределив между работником и компанией. При этом предлагается предусмотреть возможность наследования той части пенсионных накоплений, которую делают сами граждане. Как и все другие идеи реформ, эти власти также не принимают, что и дает экспертам основания говорить о том, что после 2022 года белорусов ждет дальнейшее повышение срока выхода на пенсию. Да и согласно официальной статистике, никаких новых трендов не зафиксировано. Бюджет ФСЗН остается дефицитным, а население стареет. В 2015 году на тысячу работающих белорусов приходилось 572 пенсионера, в 2016-м – 591, в 2017 году – 597.

По неподтвержденным, но упорно курсирующим слухам, правительство с заинтересованными лицами уже проводило тайные совещания, на которых обсуждалось несколько предложений решения проблемы пенсионного обеспечения. В качестве наиболее реального варианта информированные источники сейчас называют повышение пенсионного возраста только для женщин на основании того, что при нынешнем положении дел они живут на пенсии 25 лет, а мужчины всего 15. Правда, и такой вариант эксперты считают недостаточным. Например, академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова полагает, что идея уравнять мужчин и женщин в пенсионном возрасте правильная, однако это должно быть не 63, а 65 лет.

Обсуждать тему пенсий с населением власти не хотят по причине ее непопулярности у белорусов, а тему реформ – в силу их непопулярности у власти. При этом заверениям о том, что возраст выхода на пенсию не будет меняться вообще, верит мало кто. Дело в том, что перед тем как повысить пенсионный возраст на три года, Лукашенко много и часто обещал, что этого не случится. Значит, снова все будет наоборот – непременно повысят, говорят белорусы.