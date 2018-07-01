Максим Винярский: Победа в Куропатах будет за нами 1 1.07.2018, 17:55

Максим Винярский

Властям не удастся остановить акции в урочище.

Об этом пишет координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, который более месяца принимает участие в протестах против открытия ресторана «Поедем поедим» на месте сталинских расстрелов, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

— Друзья, напомню график дежурства в Куропатах:

понедельник — ОГП / Альтернатива,

вторник — Движение солидарности «Разам»,

среда — БХД,

четверг — БНФ,

пятница — МФ,

суббота — Европейская Беларусь,

воскресенье — КХП БНФ / БСДП (Громада).

Стоим с 12.00 и, по возможности, до 23.00-24.00 или до окончания работы ресторана. Флаги и плакаты — обязательны. Задача максимум — не пропускать транспорт в ресторан. Задача минимум — воспитательная работа и распространение информации потенциальным посетителям.

Власти вчера попытались остановить кампанию против ресторана на костях. Надо показать, что мы не отступим. Теперь, когда Ольга и Павел за решеткой, очень важно продолжать акции. Будем вместе, и победа будет за нами!