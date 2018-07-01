Израиль перебросил на границу с Сирией дополнительные танки и артиллерию 1.07.2018, 18:11

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Фото пресс-службы ЦАХАЛа

Дополнительные силы переброшены на Голанские высоты.

Руководство ЦАХАЛа, Армии обороны Израиля, приняло решение усилить войска дополнительными танками и артиллерией в районе Голанских высот на границе с Сирией.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на IDF.

"По итогам анализа оперативной обстановки, проведенного командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами", - сказано в заявлении.

Войска прибыли на место дислокации утром 1 июля. При этом в Израиле заявили, что не намерены вмешиваться в события на сирийской территории.

Решение, по данным ЦАХАЛа, связано с возобновлением боевых действий со стороны Ирана.

Напомним, в ночь на 10 мая Иран нанес массированный ракетный удар с территории Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах. После этого израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами удара Израиля по иранским целям в районе Аль-Кисуа в Сирии стали 15 человек.

22 мая военно-воздушные силы Израиля впервые применили американские истребители F-35 в боевых условиях.