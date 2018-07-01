Слонимское ЖКХ предлагает жителям «справлять нужду во дворе и закапывать» 8 1.07.2018, 18:23

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Фото: «Газета Слонимская»

Местные власти просто издеваются над жителями деревни Суринка.

Жители деревни Суринка в Слонимском районе уже месяц добиваются от местных властей ремонта канализации в многоквартирном доме. Пока все безрезультатно.

Проблема началась еще в мае, когда туалет и ванна в квартире Оксаны Ильясовой в доме по улице Центральной 54а начали заполняться фекалиями, сообщает «Газета Слонимская».

Фото: «Газета Слонимская»

Женщина вместе с другими жильцами дома обратилась в Слонимское ЖКХ, с просьбой устранить проблему. Там ей порекомендовали адресовать свою проблему в агрохозяйство.

Однако сельхозпредприятие не взялось помочь людям, отправив страдальцев обратно в ЖКХ.

Фото: «Газета Слонимская»

Фото: «Газета Слонимская»

«Они мне с насмешкой говорили, бери лопату, копай яму на улице, там справляй нужду и закапывай», – говорит женщина.

На вопрос, кто так жестоко над ней насмехался, Оксана не ответила, но то, что над ее проблемой местная власть лишь посмеивается, не скрывает.

«Я не могу даже постирать свои вещи, достало уже все», – говорит Оксана.

Фото: «Газета Слонимская»

«Трубы менять давно пора. Окна открыть нельзя, так как мы боимся, что рамы вывалятся. Но до наших проблем нет никому дела», – замечают сельчане.

По словам жителей, помочь им ЖКХ не спешит, хотя они исправно платят за все услуги и делают отчисления на капитальный ремонт.