Спасший ребенка мигрант из Мали получил работу в пожарной охране Парижа 3 1.07.2018, 19:29

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Мамуду Гассама cтал одним из 24 новичков, принятых на работу в бригаду.

Мигрант из Мали Мамуду Гассама, который в мае этого года спас ребенка в Париже, за 30 секунд взобравшись на балкон пятого этажа, получил работу в пожарной бригаде французской столицы, пишет «Гордон».

Об этом говорится в Twitter пожарной службы Парижа. Сегодня, 1 июля, Гассама вышел на работу. Он стал одним из 24 новых сотрудников, которых приняли на работу в пожарную бригаду.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux 👩‍🚒👏 Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ➡️https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 июня 2018 г.

Инцидент произошел 26 мая. Гассама без страховки взобрался на балкон пятого этажа и спас от падения ребенка, повисшего на перилах.