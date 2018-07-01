Сборная России по пенальти обыграла испанцев на ЧМ-2018 63 1.07.2018, 19:48

5,731

Фото: sport.de

(Обновлено) Основное время завершилось со счетом 1:1.

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

В составе сборной Испании пенальти в послематчевой серии забили Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса. Среди российских футболистов точными ударами с 11-метровой отметки отметились Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный пенальти на счету Дениса Черышева.

Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы:

1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.

Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения:

Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

Сборная России вышла в 1/4 финала турнира и сыграет там с победителем матча Хорватия - Дания.