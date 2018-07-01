Ученые назвали день недели с наиболее полезным сном 1.07.2018, 19:39

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Добровольцы приняли участие в эксперименте, в ходе которого им необходимо было отдаваться в руки Морфея.

Группе ученых удалось выяснить, что со вторника на среду спится лучше всего.

Об этом пишет портал neboley.com.ua.

Добровольцы приняли участие в эксперименте, в ходе которого им необходимо было отдаваться в руки морфея. А в это время, когда они видели сны, исследователи измеряли их частоту пульса, дыхательные движения и сердечные сокращения.

Выходные — единственная возможность спасть сколько угодно, однако это не является гарантией того, что сон будет крепким и полезным. Это связано с нарушением питания во время выходных. И с тем, что многие любят в пятницу или в субботу побаловаться со спиртными напитками, что тоже отражается и на сне, и на здоровье в целом.

В понедельник человеку приходится приспосабливаться к новой рабочей неделе и во вторник он уже входит в ритм.

Исследователи дали советы тем людям, кто страдает бессонницей, довольно распространенным недугом. Для того, чтобы спать спокойно, не обязательно принимать специальные препараты. Достаточно отказаться от алкоголя и жирной пищи на ночь. Негативно влияет и курение, которое не дает мозгу восстановиться во время сна.