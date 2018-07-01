Болтон: Ядерную программу КНДР можно ликвидировать за один год 1.07.2018, 20:07

Вашингтон помнит, что Пхеньян не выполнял свои обещания в прошлом.

Власти КНДР могут свернуть свою ядерную программу в течение одного года. Уверенность в этом в воскресенье высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CBS.

По его словам, США "разработали программу", которая позволит в течение одного года свернуть программы КНДР по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет. "Если они уже приняли стратегическое решение для этого и они готовы к сотрудничеству, мы можем действовать очень быстро, - подчеркнул помощник президента. - В конструктивном смысле мы были бы в состоянии демонтировать основную часть их программ в течение года".

Как пояснил Болтон, госсекретарь США Майкл Помпео в ближайшее время обсудит этот вопрос с властями КНДР, не указав сроки. Газета Financial Times ранее сообщила, что шеф американской дипломатии намерен посетить КНДР на следующей неделе уже в третий раз с апреля. "В интересах Северной Кореи избавиться от этих программ в кратчайшие сроки в связи с тем, что их ликвидация приведет к отмене санкций со стороны Южной Кореи, Японии и других", - отметил помощник президента. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин рекомендовал американскому лидеру Дональду Трампу "незамедлительно провести переговоры с целью достижения соглашения" по ситуации вокруг Корейского полуострова.

Болтон также рассказал, что Вашингтон проводит переговоры с Пхеньяном, осознавая, что КНДР не выполняла свои обещания в прошлом. "Мы точно знаем, что из себя представляют риски: они, используя переговоры, тянули время, необходимое им для осуществления своих программ по разработке ядерного, химического, биологического оружия и баллистических ракет <...> Занимающаяся этим [переговорами] группа не витает в облаках. Мы хорошо знаем, что в прошлом делала Северная Корея", - отметил он, комментируя сообщения в прессе о намерении властей КНДР скрыть свои арсеналы с ядерным оружием.