закрыть
1 июля 2018, воскресенье, 21:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На улицах Минска появились портреты Федынича и Комлика

1
  • 1.07.2018, 19:59

Нужна солидарность с профсоюзными лидерами.

Минчанам рассказали о репрессиях против профсоюзных лидеров и пригласили на акцию 3 июля, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Портреты Геннадия Федынича и Игоря Комлика появились на улицах белорусской столицы. На листовках, которые распространили активисты БНК, также содержится информация о причинах преследования лидеров Профсоза РЭП, а также об акции солидарности с ними, которая пройдет в Минске 3 июля.


популярное за неделю

Мнение

Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар
Того же боялись и «друзья» Лукашенко – Слободан, Саддам и Муаммар Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип
Встаньте с дивана!
Встаньте с дивана! Юлия Мостовая
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь
Рэжым Лукашэнкi не здольны захаваць Беларусь Уладзiмiр Някляеў