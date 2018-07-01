На улицах Минска появились портреты Федынича и Комлика 1 1.07.2018, 19:59

Нужна солидарность с профсоюзными лидерами.

Минчанам рассказали о репрессиях против профсоюзных лидеров и пригласили на акцию 3 июля, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Портреты Геннадия Федынича и Игоря Комлика появились на улицах белорусской столицы. На листовках, которые распространили активисты БНК, также содержится информация о причинах преследования лидеров Профсоза РЭП, а также об акции солидарности с ними, которая пройдет в Минске 3 июля.